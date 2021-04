Vuelta Juventud, etapa 5: una victoria inédita para Diego Benavides, equipo Sundark y el ciclismo de Putumayo

Después de cumplirse la etapa reina de la competencia, con llegada a Barichara, en la que el equipo Colombia Tierra de Atletas-GW controló a placer el pelotón y se quedó con la victoria, varios pedalistas intentaron aprovechar la jornada de este viernes para ser protagonistas, los nombres de Miguel Plazas (Alcaldía La Vega); Juan Esteban Martínez (Colnago CM); Óscar Fernández (Boyacá Avanza); Alonso Echavarría (IDEA-Antioqueño); Juan Suárez (Supergiros) y Heberth Gutiérrez (UAE Colombia) aparecieron entre los fugados, buscando con impaciencia quebrar el control del equipo dirigido por Luis Alfonso Cely.

Como ha sido la constante a lo largo de la competencia el control del equipo Colombia Tierra de Atletas-GW predominó y a falta de 11 kilómetros, en las primeras curvas del ascenso al Alto de la Mirla cazaron a los escapados, los absorbieron sin darles muchas más posibilidades de seguir siendo protagonistas dentro de la etapa. No obstante, Yesid Pira (Alcaldía La Vega) y Diego Andrés Benavides (Sundark) aprovecharon un momento de duda dentro del grupo principal para sacar unos segundos que fueron determinantes. Benavides Nati, ciclista oriundo de Sibundoy, Putumayo; cuyo primer técnico fue el ex profesional Alirio Chizabas y luego “madurado” en el Club de El Carmen de Viboral, se quedó con etapa, una victoria sin duda histórica para un ciclista nacido en ese departamento ya que el único antecedente fue el título general de la Vuelta del Futuro que obtuvo en 1996, Manuel Burgos.

«Estamos cada vez más cerca de la victoria. Hay que seguir cuidando, esto no se termina hasta que no se cruza la meta final. No podemos dar ventajas», fueron las palabras del líder de la carrera, Jesús David Peña, quien entró en la octava posición y cedió algunos segundos con sus compañeros de equipo, Didier Merchán, Jeisson Casallas y Germán Darío Gómez. Todos se mantienen entre los cuatro primeros de la clasificación general, que no sufrió cambios tras la etapa terminada en Vélez.

Con el equipo Colombia Tierra de Atletas-GW liderando la Vuelta de la Juventud-Ministerio del Deporte, entran los últimos dos días de competencia. La carrera tocará, por primera vez, tierra boyacense este sábado en el recorrido de 92 kilómetros entre Barbosa, Santander, y Villa de Leyva, el cual tiene como gran reto el alto de garavito, un ascenso de primera categoría, en el que superarán los 2.500 metros.

