Con los Reyes Magos y El Plateado, se abre el ciclismo de ruta 2021 en Colombia

Historia de Salomón Usuga Agudelo

Nacido en Medellín, Antioquia, pero criado y con raíces del Carmen de Atrato, Chocó (su padre: Edgar Usuga Peláez y su madre: Omaira de Jesús Agudelo Correa)

«A raíz de que tuve una adolescencia bastante caótica, ya que, estuve metido en las drogas casi por 8 años, donde estuve en distintos centros de rehabilitación, en la cárcel, donde toque el fondo más bajo que hay dentro de mi ser, después de que mi familia me hizo a un lado y nadie quería darme una mano de apoyo, ya que los había decepcionado mucho y no era justo que me siguieran ayudando, decidí darle un cambio a mi vida y yo mismo, por mi propia cuenta decidí buscar un centro de rehabilitación y hacer un proceso de transformación, donde duré 8 meses en mi proceso de reeducación donde me devolvieron la vida. Hoy doy gracias a todas esas personas que me apoyaron en esa situación.

Actualmente llevo cuatro años limpio, de los cuales tres los he dedicado al ciclismo, uno como recreativo y dos como élite. Conocí este hermoso deporte gracias a mis dos hermanos que ya lo habían practicado por un largo tiempo; quería conocer algo nuevo, que sacara lo mejor de mi: disciplina, dedicación, compromiso, responsabilidad y todo esto lo he logrado gracias a este hermoso deporte que cambió mi vida por completo.

Quiero ser un ejemplo para todas esas personas que actualmente son drogadictos o tienen algún problema para salir adelante y mostrarles que sí se vale soñar, que sí se pueden superar los traumas y ser una buena persona que genere cambios positivos en la sociedad, con sueños, metas y lo más importante con tranquilidad».