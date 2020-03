Video* Nairo pedalea contra el Covid-19, #CoronemosElVirusDesdeCasa!

Bogotá DC, marzo 20 de 2020. El más importante y reconocido de los ciclistas colombianos del momento, Nairo Quintana, decidió devolverles a sus compatriotas un poco de solidaridad y afecto. “Así como tanta gente me quiere y me apoya, en este momento también quiero aportar mi granito de arena para todos los colombianos. Quien vea este mensaje sabrá que no es un mensaje publicitario, es un mensaje que salió de nosotros, para evitar que lleguemos a extremos como los de la Unión Europea, en su caso máximo”, dijo.

Artículo Campaña Video No solo ha recorrido las más importantes carreteras del mundo a bordo de su “caballito de acero”, dejando el nombre de Colombia en lo más alto que el ciclismo nacional e internacional puedan registrar; como máximo embajador del deporte colombiano, también ha tenido que observar y vivir momentos intensos y dolorosos, como el que atraviesa el mundo ahora, una pandemia llamada COVID-19, que amenaza con extinguir parte de la vida humana. Y Nairo Quintana sí que lo ha entendido. Notoriamente preocupado ante las consecuencias que ha dejado en más de 150 países y ahora en Colombia la pandemia del Coronavirus, este hombre exhuma lo mejor de su ser humano: su calidez, su empatía y su solidaridad, para decirle al país que lo vio nacer que tome conciencia. “Esta problemática, que viene de hace unos meses atrás, todo el mundo la comenzó con burla, y no lo tomaban en serio. Y ahora estamos viendo que termina como una catástrofe a nivel mundial.” A su llegada a Colombia, proveniente de Francia, el ciclista decidió, con su grupo de colaboradores, tomar acciones responsables ante la sociedad. “En mi retorno a Colombia, hablé con las personas que están a mi alrededor para hacer una campaña de promoción y prevención. El objetivo: que la gente comprenda que se trata de un problema grandísimo. Cuando uno puede aportar a su país, cuando uno puede aportarle a la gente, hay que hacerlo; de mi parte tengo el compromiso de hacerlo. Y así como tanta gente que me quiere y me apoya, en este momento también quiero aportar mi granito de arena para todos los colombianos. Quien vea este mensaje sabrá que no es un mensaje publicitario, es un mensaje que salió de nosotros, para evitar que lleguemos a extremos como los de la Unión Europea, en su caso máximo”, afirmó el ciclista. Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com ¡Coronemos el virus desde casa!: la campaña Poder salir y coronar rápidamente este virus que nos va a dejar tanto daño, es la frase que identifica a Nairo cuando se le pregunta el porqué de su campaña. Se trata de pequeñas cápsulas en video que grabó con el apoyo de la Región Administrativa de Planificación Especial (RAP-E), que empezarán a rodar en redes sociales y que le apuntan a todos los públicos, buscando, a través de su lenguaje, claro y cotidiano, que los seguidores les presten atención a sus indicaciones y las pongan en práctica, para no exponer a miembros de la familia ni a la comunidad en general: “Queremos que todos seamos conscientes, que nos protejamos bien nuestra boca, que nos lavemos las manos mínimo cada dos horas… Lo que sería más conveniente es quedarnos en casa, trabajar desde casa. Nosotros estamos desde aquí haciendo rodillos, estamos haciendo teleconferencias todo el tiempo. Invitamos a la gente que haga todo esto desde casa, sobre todo por nuestros abuelos, por los papás, por nuestros hijos”. El llamado final de este, nuestro ‘Nairoman’, es a que los gobiernos se unan, sin eufemismos ni vanidades, protegiendo lo único que nos apega a nuestros seres queridos y a la sociedad: la vida. “Todos sabemos las diferentes cosas que debemos hacer para protegernos; lo que les pido es que por favor las hagamos, que seamos serios. Esto no es un tema de gobierno, que si yo pierdo, que si yo gano, que si este o el otro; es un tema en el que rápidamente todos debemos actuar o sino cuando lo queramos hacer será demasiado tarde y será un problema mucho mayor, mucho más grabe para todos”., puntualizó. Desde la Región Central, compuesta por la ciudad capital: Bogotá y los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, en cabeza de su gerente Fernando Flórez Espinosa, la invitación es entonces a pedalear todos juntos, como verdaderos gregarios del equipo, a buscar la cima, que no es otra que la contención de esta pandemia. «Tenemos la responsabilidad como Región Central RAP-E de integrar las acciones de nuestros asociados en torno a la aplicación efectiva de los protocolos de prevención a nivel territorial. Cuando Nairo Quintana nos invitó a conceptualizar y estructurar la campaña, de manera inmediata dimos instrucción a nuestro equipo de comunicaciones para apoyar con equipos y personal técnico. Fue de esta manera que logramos crear contenidos audiovisuales, artes y una estrategia digital. Ahora, será a través de la Alcaldía de Bogotá y las gobernaciones de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, que estaremos socializando esta iniciativa personal de Nairo. Esperamos elevarla a los medios de comunicación y al Gobierno Nacional y, de esta manera, hacer un frente común para contener y coronar el Coronavirus», indicó Fernando Flórez Espinosa, gerente de la Región Central RAP-E. Jorge Alberto Camacho Lizarazo- Asesor Oficina de Comunicaciones RAP-E