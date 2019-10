Videos- fotos* Il Lombardía: Mollema, premio a la valentía; Valverde y Egan al podio

Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec), Davide Ballerini (Astana), Enrico Barbin (Bardiani – CSF), Cesare Benedetti (Bora – hansgrohe), Rémi Cavagna (Deceuninck – Quick Step), Petr Rikunov (Gazprom-RusVelo), Toms Skujiņš (Trek – Segafredo) y Marco Marcato (UAE Emirates) son los ocho valientes que probaron suerte de salida. Pero los fugados no tuvieron margen siquiera para coronar el Muro di Sormano (1,9 km al 15,8%), donde comenzó el juego entre los máximos favoritos, con movimientos de Michael Woods (Education First), Rafał Majka (Bora – hansgrohe) o Alejandro Valverde (Movistar Team).

* Para Bauke Mollema fue su primera victoria individual de temporada y en la que fue su penúltima carrera de calendario (solo le queda la Japan Cup el domingo 20). No tenía victorias en alguno de los «5 Monumentos» y su único triunfo en una clásica del WT, fue la San Sebastián 2016. No figuraba dentro del 🔝2⃣0⃣ del One Day Race World Ranking con esta victoria ascenderá a la 10a posición.

Bauke Mollema «Sabía que era el momento de atacar»

Hasta hoy, el holandés del Trek – Segafredo, era más conocido por sus derrotas que por sus victorias, por su querer y no poder. Pero el ciclismo acaba premiando a los valientes y Bauke Mollema no podía ganar de otra manera su primer Monumento. «No era uno de los favoritos para esta carrera, pero me he sentido bien las últimas dos semanas y solo esperaba mi momento. Afortunadamente fue hoy. Es muy especial ganar un Monumento, esta es mi primera vez, nunca he estado cerca en mis 11 participaciones en Lombardía, ¿y ahora ganar? Sí, es realmente especial.

Todo se redujo a Civiglio y por suerte me sentí bien y podía atacar. Sabía que tenía que escaparme porque, cuando atacaban, eran más explosivos que yo. Cuando pararon, sabía que era mi momento de atacar. Cuando supe que tenía 20 segundos, supe que tenía una buena oportunidad. Conocía muy bien el descenso y sabía que no iban más rápido que yo allí. Los últimos 10 kilómetros fueron a tope. Ganar esta carrera es increíble. Ganar una etapa en el Tour de Francia también fue muy especial, pero ganar un Monumento… No lo puedo creer. Es asombroso».

Egan Bernal: «Quiero ganar un Monumento»

El día comenzó bien para Ineos con la actuación sobrehumana de Eliud Kipchoge bajando de dos horas en una maratón, pero no lo pudo completar con una victoria en la otra gran cita deportiva del sábado, Il Lombardia. Egan Bernal, aun así, consiguió su primer podio en un Monumento. Con solo 22 años, Bernal cierra el 2019 con victorias en París-Niza, Tour de Suiza, Tour de Francia y Gran Piemonte, y podios en Volta a Catalunya, Giro della Toscana e Il Lombardia.

«Esta mañana esperaba hacerlo lo mejor posible, pero estar en el podio en Lombardía es algo realmente grande para mí, mi primer podio en un Monumento. Estoy muy feliz por esto y por mi rendimiento. Mollema fue realmente fuerte. Cuando atacó en la subida hizo una gran hueco y detrás nosotros también íbamos rápido. Yates estaba tirando, luego Roglic atacó y él todavía mantenía esa diferencia de tiempo. Al final era el más fuerte. Creo que lo más importante es que estoy en el podio y termino la temporada con un buen resultado. Me gustaría ganar un Monumento, pero es difícil para mí estar delante en este tipo de carreras. Me gustan mucho y trataré de mejorar un poco más. Todavía tengo 22 años».

Alejandro Valverde: «Tenía piernas para ganar» Volvió a quedarse a las puertas de su primer Il Lombardia, con una segunda posición que ya consiguió en 2013 y 2014. El campeón de España no siguió el ataque de Mollema en Civiglio y solo pudo luchar por el podio. A sus 39 años, completa una temporada en la que ha vestido el maillot de campeón del mundo y de campeón de España. En resumen, 5 victorias y 13 segundos puestos, que demuestran que podía haber sumado varias victorias más a su palmarés, como hoy en Il Lombardia. «Estoy contento por supuesto con el segundo puesto, pero bueno. Quiero dar la enhorabuena a Mollema. Yo estoy contento, pero es un sabor un poco agridulce, porque tenía piernas para poder hacer un poco mejor, es decir, ganar. Pero no ha sido y esto es lo que hay. Mollema ha arrancado bien y luego ha mantenido muy bien la ventaja. Por detrás no había entendimiento: arrancaba uno, arrancaba otro… y por eso ha sido imposible pillarle.

Es una carrera importante, un Monumento, me encanta y de ahí esa sensación final. Ha habido mucho control en la parte final y eso facilita que un corredor solo, menos vigilado, pueda llegar. Unas veces se gana y otras se pierde; así son las cosas. El año que viene tendré 40 años y será difícil aspirar a ganar, pero ya estáis viendo que aquí sigo, incluso mejor que otros años, lo cual me sigue sorprendiendo».

