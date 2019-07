Fotos- videos* Tour Francia: Tras un Siglo de la amarilla, llega la ‘Era’n Bernal

Egan Arley Bernal Gómez se consagró hoy como en el primer ganador del Tour de Francia para Colombia y Latinoamérica (siendo además el tercer ciclista NO Europeo, tras el norteamericano Greg Lemond y el australiano Cadel Evans), una gran celebración en medio de “marea amarilla” de aficionados en la ciudad de París. Además de la representativa amarilla, también se llevó a casa la camiseta blanca del Mejor Joven (5ª ocasión para Colombia) con un amplísimo margen de tiempo, casi 24 minutos al francés David Gaudu.

Bernal y Thomas, llegaron a esta edición 106 de la ‘Grand Bouclé’, como co-líderes del equipo y recibieron un apoyo excepcional de sus compañeros del Team INEOS durante las tres semanas de carrera. Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Gianni Moscon, Wout Poels, Luke Rowe y Dylan van Baarle dieron todo para ayudar a escribir la más inmensa página en la historia de nuestrociclismo colombiano.

La última victoria parcial en el embalaje sobre los “Campos Elíseos” de la “ciudad Luz” fue para sprinter “aussie” Caleb Ewan (Lotto). El único australiano que había ganado en París fue Robbie McEwen en 2 ocasiones (1999 y 2002). Ewan se suma a solo otros 2 ciclistas NO europeos que habían logrado la prestigiosa victoria en la última etapa del Tour: Alexandre Vinokourov🇰🇿 2005 y Djamolidine Abduzhaparov (🇺🇿Uzbekistán). Obviamente en referencia a llegadas masivas, pues el norteamericano Greg Lemond ganó fue una contrarreloj en 1985. Para el equipo Lotto – Soudal (con 35 años de historia) este éxito significó igualar su mayor cantidad de victorias de etapa en el Tour, un total de 4 como en la edición 2015 (en esa ocasión todas por parte del alemán Andre Greipel).

As another incredible edition of #TDF draws to a close, we take a look back at the big moments that shaped the race – the data and the heroes that defined #TDF2019#TDFdata pic.twitter.com/8221wYh9eQ

