Video- fotos* Tour Francia, Et.8: Apoteósico De Gendt

Thomas de Gendt: “Mi mejor victoria de siempre”. Hoy he tenido un día fantástico. Me alegré muchísimo de formar la escapada con ciclistas tan buenos como lo que me acompañaron. Entrar en la fuga fue fácil y rodamos a ritmo mientras el pelotón también lo hizo. Cuando nos dijeron que habían acelerado, hicimos lo propio y nos pusimos a tope. Luego me dijeron que Alaphilippe y Pinot venían a 30” de mí y, sabiendo que Alaphilippe es un excelente bajador, me tiré cuesta abajo tan rápido como pude. Por fortuna, pude mantenerles a raya y ganar. Ésta es la mejor forma posible de ganar, mucho mejor que cualquier otra. Creo que ésta es la mejor victoria de mi carrera.