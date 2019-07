Video- fotos* Tour Francia, Et.7: Groenewegen vuelve a sonreír

Dylan Groenewegen: «El equipo ha creído en mí». «Con Caleb siempre vamos al límite, es muy buen sprinter. Me encanta enfrentarme a él. Esta vez he ganado yo. He tenido un inicio de Tour complicado, pero ayer volví a sentirme bien. El equipo lo ha dado todo por mí y ha sido genial. Hemos tomado las riendas pronto, pero creo que lo hemos hecho bien. He lanzado mi sprint a 350 m de meta. Ví que Ewan ya iba lanzado, pero ha sido suficiente. El primer día nada salió como yo esperaba y hemos trabajado duro para llegar hasta aquí. Estoy contento por el equipo. Después de la última etapa de sprint me dijeron que creían en mí y hoy lo han dado todo».