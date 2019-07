Video- fotos* Tour Francia, Et.6: La montaña premia a los aventureros, Teuns y Ciccone

Giulio Ciccone: “No pensaba en el maillot amarillo”. Mi objetivo era ganar la etapa. Sólo pensaba en eso. Entramos en la escapada porque sabíamos que tenía muchas opciones de llegar a meta, como así ha sido, y ni siquiera había calculado cuánto tiempo tenía que ganar para vestirme con el maillot amarillo. De hecho, al cruzar la meta me habían dicho que era segundo de la general. Cuando luego me han dicho que en realidad era el primero, ha sido una explosión de alegría y satisfacción.

Cuando era pequeño, veía muchísimo el ciclismo por televisión. Crecí viendo los duelos de Contador y Schleck en el Tour, y a Nibali en el Giro… Y me encantaba Purito Rodríguez por cómo derrotaba a todo el mundo acelerando en los repechos. Sí, siempre me ha gustado el ciclismo, y verme dando una rueda de prensa con el maillot amarillo puesto me resulta extraordinario. El plan del equipo es disputar la general con Richie Porte y con Bauke Mollema, que ha recuperado muy bien del Giro d’Italia. Estos días, eso sí, disfrutaré lo máximo posible del maillot amarillo.

Dylan Teuns: “Un sueño hecho realidad”. Esta victoria es un sueño hecho realidad. Cuando era pequeño, crecí viendo el Tour de Francia y admirando a los ganadores de las etapas. Estar aquí ahora, consiguiendo yo mismo una victoria, es increíble.

Teníamos un poco de miedo de que los favoritos se acercaran demasiado a nosotros. El último kilómetro fue difícil, porque no podía ponerme de pie mucho rato para no resbalar. Aceleré dos veces, en las dos rampas más duras. En la última, a 150 metros del final, vi que había abierto un poco de hueco. Lo di todo. Me resultó difícil incluso levantar los brazos para celebrar la victoria

