XXXI Clásica Ciudad de Girardot (Cat. Nacional), Cundinamarca; julio 11 al 14

El día martes 9 de julio en el Parque Bolívar, el acto protocolario de presentación de equipos y lanzamiento de la XXXI Clásica Ciclística Ciudad de Girardot 2019, dará apertura oficial de esta manera a la programación dispuesta por la organización para el desarrollo de tan importante evento deportivo que se tomará las principales vías del sur y el centro del departamento Cundinamarqués a partir del miércoles 10 y hasta el próximo domingo 14 de julio, donde se darán cita, confirmados al cierre de la presente publicación, 99 ciclistas en representación de 16 escuadrones como lo son Néctar, Tolima es pasión, GW Shimano, Soacha, Sundark Arawak, IMRD Chía, Manzur Alcaldía de Girardot, Team Cauca, IDRD Bogotá, Fundación Depormundo, Fundación Espinal, Ciclones Anapoima, Cicloruta Inelmec, IDRF Facatativá, Team Fusa y Mixto 1, que disputarán los premios destinados para ganadores de etapa, premios de montaña, metas volantes, general categoría élite, general categoría sub 23, regularidad, combinada y general por equipos.

La competencia por su parte dará inicio a partir de las 2:00 p.m. de hoy con la Primera Etapa – Prólogo en 7.2 kilómetros desde la I.E. Francisco Manzanera hacia Nariño con retorno en el barrio La Esperanza y ascenso al mirador del bar restaurante Keops; asimismo, el jueves 11 de julio frente a la Alcaldía de Girardot a las 9.00 a.m., se llevará a cabo la Segunda Etapa: Girardot, Tocaima, Viotá, El Colegio y El Charquito con una ruta de 106 kilómetros. La Tercera Etapa tendrá como punto de partida la Alcaldía de Ricaurte vía Agua de Dios, Tocaima, Girardot, Nariño y Guataquí, avanzando sobre 106.7 kilómetros a partir de las 9:00 a.m. del viernes 12 de julio, dando paso a la programación del fin de semana con la Cuarta Etapa Contra Reloj Individual Nariño – Girardot (Camellón del Comercio) el sábado 13 de julio a partir de las 8:30 a.m. con 26 kilómetros de ruta, mientras que el cierre de las pruebas llegará el domingo 14 de julio con el Circuito perímetro urbano Girardot a partir de las 8:30 a.m. en un recorrido de 80 kilómetros enmarcado en 16 vueltas de 5 kilómetros con punto de control frente al Centro Comercial Unicentro.

Francisco Javier Arias es el nuevo director de deportes de la Alcaldía Municipal, profesional quien será responsable de seguir avanzando con los diferentes procesos deportivos del municipio incluida la XXXI Clásica Ciclística Ciudad de Girardot 2019.

