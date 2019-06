Fractura para Froome, el adiós amargo a la ilusión de su quinto título en el Tour

El británico Chris Froome no podrá disputar el Tour de Francia tras haber sufrido este miércoles una fractura de fémur en una caída durante el reconocimiento de la contrarreloj del Dauphiné en Roanne, informó su equipo.

El ciclista chocó contra un muro en el kilómetro 11 de la crono, en una carretera departamental, cerca de la localidad de Saint-André-d’Apchon, y fue trasladado a un hospital local, donde fue sometido a diversas pruebas que confirmaron la fractura del fémur.

Según confirmó el director del Ineos, Dave Brailsford, la fractura le impedirá tomar la salida del Tour, prevista para el próximo 6 de julio en Bruselas. Una fuerte corriente de aire lanzó al ciclista contra un muro en un descenso de la etapa, 26 kilómetros contra el crono en Roanne, en el centro de Francia, lo que provocó la caída.

Froome, de 34 años, fue en un primer momento tratado en una ambulancia trasladada al lugar, antes de ser conducido al hospital de la ciudad. Luego fue llevado en helicóptero hasta Saint-Etienne.

«Todo pasó en una parte descendente, a gran velocidad. Se ha golpeado contra un muro, es un golpe importante. La ambulancia intervino rápidamente y le atendió hasta que llegó un helicóptero para trasladarle a Saint-Eteinne», dijo Brailsford a la televisión pública francesa. «Es un accidente muy grave. Está claro que no podrá tomar la salida del Tour, esta lesión necesita un tiempo de curación bastante largo», agregó el director.

Froome tenía previsto preparar en las carreteras del Dauphiné el asalto a su quinto Tour, tras un modesto inicio de temporada. El ciclista era octavo de la general.

Froome, de 34 años, tiene en su palmarés cuatro Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), además del Giro Italia de 2018, la Vuelta a España de 2017 y tres ediciones del Dauphiné (2013, 2015 y 2016), entre otras muchas carreras.

Nacido en Kenia, donde residía con sus padres, se convirtió en el primer británico en repetir triunfo en el Tour y estaba a una victoria de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. El año pasado fue superado en el Tour por su compañero de equipo y compatriota Geraint Thomas que será el opcionado por su equipo a defender el título y en compañia del joven colombiano, Egan Bernal.

Chris is in surgery at the moment to repair the multiple fractures, please keep him in your thoughts. I hope to be able to share a message from him tomorrow morning – MF

— Chris Froome (@chrisfroome) 12 de junio de 2019