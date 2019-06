Giro Italia: R. Carapaz (Movistar), histórico título ecuatoriano y Miguel A. López (Astana), bicampeón de los jóvenes

Por el lado del colombiano Miguel Ángel López Moreno, se quedó por segundo año consecutivo con la camiseta blanca del mejor joven, pero no le alcanzó para meterse en el top 5 de la competencia, como quería desde un principio. En la crono final el corredor del Team Astana fue el peor tiempo de los ciclistas del top10 general, cediendo la 6ª casilla al polaco Rafal Majka, no obstante alcanzó a defender la camiseta blanca con una diferencia de 1’:30” al ruso Pavel Sivakov. Al final, el ‘Escarabajo’ boyacense fue 7°de la clasificación general a 7:26 del campeón Richard Carapaz. Los siguientes colombianos fueron Sebastián Henao (puesto 24) y Esteban Chaves (puesto 40), del total de 142 ciclistas clasificados en la general.

Richard Carapaz: “No sé qué decir, es un sentimiento único. Creo que para mí es el triunfo más grande que he podido lograr en mi vida. Son episodios que en la vida uno nunca puede imaginar. Así como yo lo soñé, lo estoy cumpliendo. Ahora creo que todo es posible. Se te pasa toda una vida por la cabeza, todo el trabajo que has hecho, todo lo que has sacrificado para lograrlo. Vivir este único momento hace que todo ello valga la pena.

La verdad es que no pensaba que fuese a ser así, pero la crono la he sufrido creo que como ninguna en mi vida. Desde que he salido hasta el último adoquín que he pasado por meta junto a la arena de Verona, ha sido puro sufrimiento. Es un triunfo que debo a mi equipo, que me ha ayudado a conseguir este gran Giro de Italia. Va por ellos, por toda mi gente y por Ecuador, de Latinoamérica y en todo el mundo que se alegran de este triunfo. Poder vivirlo aquí junto a mis padres, mi mujer y mis hijos es muy especial, un momento único que también les debo a ellos”.

Miguel Ángel López: “Fue una carrera muy difícil para mí y tuve mucha mala suerte durante estas tres semanas. De hecho, en los momentos más importantes de la carrera me he perdido un poco de suerte e impactó mucho mi rendimiento aquí. De todos modos, puedo estar contento con mi forma, construida para el Giro, estaba en un muy buen nivel y estoy seguro de que podría obtener más en esta carrera. Estoy feliz con la camiseta blanca que gané, es un buen momento para usarla por segundo año consecutivo. Ahora, estoy esperando un poco de descanso en casa junto a mi familia antes de establecer los nuevos objetivos con el equipo”.

Alexandr Vinokurov (gerente Astana Pro Team): Creo que hicimos un Giro de Italia muy sólido. Vinimos aquí con una idea para luchar por la clasificación general y teníamos todo para eso: un líder fuerte y un equipo muy bueno. Desafortunadamente, la mala suerte en algunos momentos clave arruinó las posibilidades de que Miguel Ángel López alcanzara el podio o, incluso, ganara esta carrera. De todos modos, él está en el jersey blanco y este es un buen resultado también. Además, estamos muy contentos con el rendimiento del equipo aquí y con nuestras tres victorias de etapa de Pello Bilbao y Dario Cataldo. Vivimos muchos momentos hermosos aquí. Sin embargo, la temporada está lejos de su fin, todavía tenemos algunos objetivos importantes que alcanzar y esperamos la segunda parte del año”.