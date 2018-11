Erika Botero, bicampeona de la Vuelta del Futuro 2018

La talentosa Erika Botero (Antioquia A) se impuso este domingo en la Vuelta del Futuro 2018 por segunda vez consecutiva, ratificando su victoria de 2017 con gran clase y categoría.

Botero, de tan solo 18 años y con un futuro asegurado, demostró una vez más que es la mejor del país en su categoría, y que así como lo hizo en el Mundial de Austria con un puesto 12, en muy poco tiempo estará dando de qué hablar por las carreteras de Europa, pues estará corriendo con el Centro Mundial de la UCI.

La nacida en el municipio de La Unión se había puesto la camiseta de líder en la segunda jornada de la carrera organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, respaldada por un gran trabajo de su equipo que contribuyó en gran medida para coronar el título en el circuito de La Virginia (Risaralda).

“Muy contenta de repetir este título, fue muy luchado y sufrido pero me fue muy bien. Agradezco mucho a mis compañeras y a mi equipo Coldeportes Zenú Sello Rojo. Ahora debo pasar a la categoría Sub23 que será muy diferente, pero creo en mis capacidades y en lo que he trabajado. Me considero que soy muy buena y muy fuerte mentalmente y eso me ayudará para estar en el Centro Mundial de la UCI el próximo año”, dijo la actual campeona nacional juvenil de CRI.

Precisamente en la última jornada, la ganadora fue Elizabeth Castaño (1 hora, 11 minutos y 59 segundos), ganadora de la primera etapa en Roldanillo. Con el mismo tiempo llegaron Karen Prado (Valle) y la líder Erika Botero (Antioquia A).

“En esta carrera tuve unos logros muy importantes, campeona de sprint especiales y puntos, además de dos etapas. Agradezco a mi compañera Erika Botero que sin ella no habría sido posible esta competencia tan bonita”, dijo Castaño, quien terminó además como subcampeona del certamen a seis segundos.

El podio de la carrera lo completó la bogotana Lina Mabel Rojas a 19 segundos. La bogotana fue líder transitoria ganando el prólogo en Santa Rosa de Cabal.

“Estoy muy feliz con lo obtenido, desde el principio se sabía que no iba a ser fácil. Empezamos liderando la carrera, se luchó hasta el final, lo di todo y me voy feliz con lo que hice. Ahora se viene la categoría Sub 23, y esperar que nos vaya muy bien”, expresó la corredora, quien ha sido medallista en carreras de pista y ruta.

Prensa: Federación Colombiana de Ciclismo

Top 10 Circuito La Virginia

1 Elizabeth Castaño (Antioquia A) 1:11:59

2 Karen Prado (Valle) mt

3 Erika Botero (Antioquia A) mt

4 Natalia Carmona (Mixto 2 Risaralda) mt

5 Lina Rojas (Bogotá Krieger) mt

6 Luisa Malagón (Boyacá Raza de Campeones) mt

7 Valeria Osorio (Antioquia A) mt

8 Dayana Lozada (Bogotá San Mateo) mt

9 Mariana Herrera (Valle) mt

10 María Sánchez (Bogotá Kronos Sun Fl) mt

Top 10 Clasificación general

1 Erika Botero (Antioquia A) 4:14:37

2 Elizabeth Castaño (Antioquia A) a 6”

3 Lina Rojas (Bogotá Krieger) a 19”

4 Genesis Rodríguez (Bogotá Kronos Sun Fl) a 1’12”

5 Valeria Osorio (Antioquia A) a 1’32”

6 Laura Toconas (Antioquia A) a 1’45”

7 Nury Bernal (Boyacá Veolia A) a 1’46”

8 María Agudelo (Bogotá Kronos Sun Fl) a 1’48”

9 María Sánchez (Bogotá Kronos Sun Fl) a 2’03”

10 Nicoll García (Bogotá Krieger) a 2’09”

Clasificaciones Completas