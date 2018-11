El Manzana Postobón Team Continental Pro prepara su 2019 con importantes contrataciones

El Manzana Postobón Team Continental Pro conformó una nómina cargada de gran experiencia y de juventud talentosa de cara a la temporada 2019, por ello su nómina tendrá un “cambio extremo” muy importante, buscando siempre el ser protagonista en las carreteras de Colombia y del mundo, y más, luego de la gran temporada 2018 que tuvo la escuadra dirigida por Luis Fernando Saldarriaga, Óscar de J. Vargas y Carlos Restrepo.

Para finalizar sus incorporaciones, el equipo rosa contará con la experiencia de Jhonatan Restrepo, corredor que estuvo tres temporadas en el World Tour, específicamente con el equipo Katusha y que llega al Manzana Postobón Team con toda la intención de poner a su servicio esa experiencia recogida a lo largo de esos años en donde tuvo participación en grandes competencias, como la Vuelta a España 2017, en donde sumó cuatro top 10 en el mismo número de etapas y el segundo lugar en la etapa 11 de la ronda ibérica de este 2018 que llegó a Luintra, además del cuarto lugar en la Clásica italiana del Gran Piamonte.

Restrepo, nacido en Pácora, Caldas y próximo a cumplir los 24 años, llega con una motivación alta al Manzana Postobón Team, siente que es la mejor manera y en un gran equipo, regresar a su país.

“Quería volver un año al equipo, correr un poco más en Colombia y volver a ganar un poco de confianza que perdí en los tres años que estuve en Europa, lo hice bien, pero creo que me faltó un poco para ganar y he perdido un poco de confianza. Volver acá no es dar un paso atrás, a veces es dar dos pasos adelante, espero que todo nos salga y poder darle muchos triunfos al equipo. Vengo aportar mi experiencia de estos tres años, aprendí a cuidarme en Europa, como son las carreras, las carreteras, sé cuándo moverme ya, sé cómo es un día frío, sé que voy a correr mucho en Europa y me llena de orgullo poder representar a mi país, espero que llevemos el equipo a lo más alto, este año lo hicieron muy bien, confiemos en que lo podemos llevar más alto en la próxima temporada” expresó Jhonatan Restrepo, corredor del Manzana Postobón Team 2019.

Con Jhonatan Restrepo se cierra el libro de incorporaciones para el 2019, son ocho las caras nuevas, junto a Restrepo estarán Carlos Julián Quintero, Bryan Gómez, Nicolás Sáenz, Diego Ochoa, Daniel Jaramillo, Luis Carlos Chía y Omar Mendoza, quienes conformaran la nómina, con Aldemar Reyes, Jhojan García, Wilmar Paredes, Juan Felipe Osorio, Bernardo Suaza, Jordan Parra, Juan José Amador y Yecid Sierra.

Las bajas del equipo son, Juan Pablo Villegas, Fabio Duarte, Hernán Aguirre, Fernando Orjuela, Jetse Bol, Ricardo Vilela, Hernando Bohórquez, Sebastián Molano y Sergio Higuita.

En cuanto al calendario del equipo 2019, aún está en conformación, apenas se tenga establecido se dará a conocer, por lo pronto, la única confirmada y con la que se abre temporada será el Tour de Colombia 2.1, que se disputará del 12 al 17 de febrero del próximo año.

Prensa: Manzana Postobón Team Continental Pro