Entrevista* Sebastián Henao: “Me gusta el trabajo de gregario”

Sebastián Henao (1993, Team Sky) ha completado su quinta temporada en el conjunto británico y ha continuado con su aprendizaje. En 2019, seguirá -el equipo está concentrado esta semana en Manchester- sin su guía Sergio Luis Henao pero cubrirá las espaldas de Egan Bernal –“viene un gran corredor”, confirma-.

¿Con ganas de volver a Colombia tras la temporada?

He pasado un periodo largo en Europa y ahora regresaré a Colombia a coger aire, a estar con la familia, a descansar y a desconectar un poco de la bici. Después, empezaremos la preparación física y en diciembre tendremos otra concentración en Europa. Hace nada terminé Lombardía, otros han corrido China. Es terminar una temporada y empezar a planificar el próximo año.

¿Qué balance hace de su 2018?

Siempre hacía la grandes vueltas, pero este año no se ha dado ninguna; me hubiera gustado hacer una –corrió el Giro en 2014, 2015, 2016 y 2017-. Aun así, hay más carreras importantes y el balance es positivo. Siempre aprendes algo nuevo. Mi ilusión el año que viene es volver a estar en una grande. Este año, sin grandes, mentalmente y físicamente tienes un impulso más y más ganas aún. Para el equipo ha sido un año estupendo. Que más se puede pedir, ganar dos de las tres grandes, Giro de Italia y Tour de Francia. Hemos conseguido lo que todos los equipos desean. Estoy feliz por todo el trabajo que hay detrás para conseguir estos resultados.

El próximo año no tendrá a su lado a su primo Sergio Luis que correrá en el UAE.

Se le ha presentado esta oportunidad y la ha tomado. Después de siete años creo que le vendrá bien este cambio con nuevos retos y oportunidades. Venimos siempre de estar juntos, entrenando, en las carreras, con la habitación, en casa… Seguro que lo puede hacer bien.

De todas formas, no se queda solo con Egan Bernal.

Es el ciclista de moda, al menos en Colombia. Pero es por algo, por lo que ha demostrado. Todos hablaban de lo gran ciclista que es y mira lo que ha hecho, un año espectacular. Y es que es un corredor muy bueno, centrado, y una calidad enorme; parece que lleva diez años compitiendo. Viene un gran corredor. Tengo una muy buena relación con él y viene Narváez también…

Personalmente, ¿ha encontrado su sitio en el pelotón?

Llegué muy joven y el primer año fue muy bueno en el Giro. Mi sueño era coger el maillot blanco de mejor joven; no se consiguió pero hay muchas más oportunidades y sueños. Siempre hay que mantener las ganas y la ambición de dar lo mejor. Estoy dispuesto a lo que me toque, ayudar a un Geraint Thomas, a Chris Froome o a Bernal este año en el Tour de California es un privilegio. Me gusta hacer ese trabajo y ser un gregario que sea una pieza importante. Yo creo que año tras año he sabido entrar en este rol.

Ejemplos no le faltan en el Team Sky…

No tienes más que ver los gregarios que hay: Castro, un corredorazo, Golas, Kenny (Elissonde)… de los que hay mucho que aprender. Un líder no gana solo si no tiene un equipo a su lado; eso es lo bonito del ciclismo. Un líder siempre necesita de sus gregarios. Y un gregario tiene que estar preparado para eso, para trabajar al cien por cien para su líder independientemente de quién sea.

En cualquier caso, un ciclista quiere ganar.

Eso de levantar los brazos es bonito siempre y todos los ciclistas tenemos eso en mente, que algún día tengamos esa oportunidad. He estado cerca, pero en cualquier momento se presentará si seguimos haciendo las cosas bien.

Por Giuseppe Acquadro