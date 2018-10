Fotos-Videos* Vuelta Colombia Femenina: Ana Sanabria la tricampeona, Lilibeth Chacón gana la última

El promedio final del pelotón alcanzó una media de 47 kilómetros por hora, que dieron como resultado una carrera de alto vuelo entre las favoritas a disputar el sprint, y las aspirantes al podio general. El ritmo intenso generó varios cortes durante el desarrollo de la competencia, así como algunos momentos de tensión que provocaron enredos y caídas. La más afectada fue Jeniffer Ducuara (Merquimia Team), quien fue retirada en ambulancia por un fuerte golpe en la mano.

“Súper contenta y emocionada por esta victoria, aunque a la vez un poco triste porque venía a buscar la General, las cosas no se me dieron desde el principio, pero siempre Dios me regala una oportunidad, que fue ganar esta etapa. Le agradezco a mis patrocinadores que me apoyan día a día para lograr las cosas”, dijo la venezolana, quien por primera vez desde que disputa carreras de primer nivel en el país, no figuró en uno de los peldaños del podio final.

“Ahora entrenaré más fuerte para lo que queda y clasificar a los olímpicos, siempre sonriendo y poniéndole corazón a este deporte”, afirmó la actual subcampeona del Tour Femenino.

En la general no hubo movimientos, y al igual que en las ediciones 2016 y 2017, la santandereana Ana Cristina Sanabria subió a la tarima a recibir su tercer trofeo consecutivo. La capitana de la selección Colombia Manzana Postobón cimentó su victoria con una contrarreloj espléndida entre Nobsa y Santa Rosa de Viterbo.

Aquella jornada la encumbró con una diferencia que se hizo inalcanzable en las jornadas siguientes, donde escoltada por Jessica Parra, Milena Salcedo y Manuela Escobar, pudo sostenerse sin sobresaltos para seguir demostrando el porqué es la mejor corredora del país.

“Quiero compartirles esta tercera felicidad, muy contenta porque desde el principio no me venía sintiendo muy bien, pero soy de las corredoras que con el paso del tiempo comienzo a soltar, así que estoy feliz de retener este título, y más en una tierra tan bonita como Boyacá”, dijo la ciclista nacida en Zapatoca.

El subcampeonato fue para Liliana Moreno (Proyecta Ingenieros Astana Women), quien a su vez se adjudicó la clasificación de los premios de montaña. La mexicana Marcela Prieto (Swapit Agolico), ganadora de la etapa reina en Socha, cerró el podio dándole un toque internacional a la competencia organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo y apoyada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial con su campaña ‘Vivas y Seguras en las Vías’.

Los Sprints Sogamoso fueron propiedad de la bogotana Milena Salcedo (Selección Colombia Manzana Postobón), mientras que la clasificación por puntos quedó en manos de la mexicana Brenda Santoyo, ganadora de la primera etapa en la población de Saboyá. El próximo encuentro del lote femenino será en Montería (Córdoba), del 24 al 28 de octubre, en el Tour Femenino.

Prensa: Fedeciclismo