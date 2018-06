Suramericanos: Colombia comienza liderando los Juegos con las medallas de la contrarreloj

Las colombianas se impusieron en el circuito de 21 kilómetros con tiempo para la santandereana Ana Cristina de 27 minutos y 64 segundos, y registro de 28’:35” para la quindiana Serika, mientras que el podio lo completó con guarismo de 28:44”, Miryan Núñez ciclista ecuatoriana que hace parte del equipo colombiana Fundación San Mateo. En total participaron un total de 12 pedalistas de Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Bolivia, quedando en decimo y último las bolivianas Micaela Sarabia y Raquel Torrico.

Sanabria quien llegaba con una presea de bronce de esta prueba en los recientes Campeonatos Panamericanos, recupera para Colombia el título de esta prueba que fue por 3 ediciones propiedad de la antioqueña María Luisa Calle en Cuenca 1998, Mar Del Plata 2006 y Medellín 2010.

“Muy contenta porque esto es muy importante, este oro para Colombia se me escapó en los Bolivarianos el año pasado, pero ahora logramos el uno y dos y no se puede pedir más. La idea era no confiarnos porque todas las rivales son muy buenas. Me viene muy bien la altura porque vivo en Tunja, pero acá es más seco y se siente, pero muy feliz porque este es mi hábitat y había que jugar con la calidad de las demás corredoras. Hacer sonar el Himno de Colombia es un sueño y en mi primer ciclo olímpico, este oro es el comienzo de un gran camino”.

Serika, por su parte, reconoció que se siente “muy contenta porque nos preparamos muy duro para hacer el uno y dos sin importar para quién y la verdad después de mi maternidad estoy muy contenta con este resultado. El clima es algo duro, pero nos preparamos para esto, nos sentimos muy bien y aunque el recorrido fue exigente, lo estudiamos muy bien y dio resultado”.