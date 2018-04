Mikel Landa: “Somos muchos favoritos, pero daré lo máximo para tratar de ganar la Itzulia”

Mikel Landa afronta con ilusión el reto de brillar desde el lunes en la Vuelta al País Vasco, una carrera que volverá a contar con una participación de lujo.

A cuatro días del inicio de la Vuelta al País Vasco 2018, el gran ídolo local, Mikel Landa, prepara en la costa levantina su primer gran objetivo de la temporada. Después de su estreno victorioso en la pasada Tirreno-Adriático, el alavés de Movistar Team afronta la Itzulia confiado en su estado de forma y consciente de su lugar en la repleta lista de favoritos para una carrera decidida siempre por mínimas diferencias:

PAVÉ (GP E3 Harelbeke la pasada semana)

“Fue una experiencia muy diferente a lo que estoy acostumbrado: otro tipo de carreras, de rivales, de forma de competir… pero lo más importante es que conociera los adoquines y rodara sobre ellos. Eso lo conseguimos y por eso he regresado satisfecho. Me he quitado ese miedo que podía tener. Me fui al suelo de los primeros en la gran montonera que hubo y que condicionó la carrera, pero lo importante es que no sufrí ningún daño. Tras la Itzulia volveremos allí para ver los tramos de pavé que se pasarán en el Tour”.

PREPARACION / ESTADO DE FORMA

“He preferido preparar la Vuelta al País Vasco en Benidorm para asegurarme el buen tiempo y también para estar más tranquilo y concentrado de cara al que va ser mi primer gran objetivo del año. Ya dije que en Tirreno y en la Itzulia quería estar muy bien y creo que llego en muy buena forma. En Italia me encontré muy bien y he asimilado ese trabajo. El haber ganado allí también me dio un punto más de tranquilidad. Sabía que había trabajado bien, pero una victoria siempre te reafirma y te da más confianza”.

RECORRIDO

“Salvo la etapa de Bermeo he visto prácticamente todo y habrá que estar ‘con las orejas tiesas’ todos los días.

1ª etapa – Empezamos en la etapa de Zarautz seguro que con muchos nervios. Todo el mundo está fresco, con buenas piernas y todos querrán pasar delante el último repecho. Por eso será muy importante la colocación y luego tener fuerzas para pasar en el primer grupo. La subida es muy dura. Si fuese más larga haría una selección entre los favoritos, pero en cualquier caso es suficientemente exigente para ser el primer día de carrera.

2ª – Será otra llegada similar, otra vez un final muy nervioso. No conozco la subida final, pero confío en lo que nos cuenten nuestros directores. Todo el mundo querrá estar delante para no perder segundos de cara lo que queda.

3ª – Acaba en Álava y creo que es la etapa más fácil de esta Itzulia. No sé si vendrá algún sprinter, pero si se anima aquí tendrá su oportunidad. Es el día con menos dureza de la semana.

4ª – Es una crono totalmente atípica en País Vasco, con diecinueve kilómetros totalmente llanos. El viento puede ser clave porque hay muchos cambios de dirección y vamos a tener aire por todos los lados.

5ª – Es el día después de la contrarreloj y vamos a ver cómo hemos salido de ahí y si alguno no paga el esfuerzo del día anterior. La montaña está un poco más lejos de lo habitual y habrá que ver si algún valiente se mueve de lejos y puede hacer daño.

6ª – Arrate es una cima mítica y a todos nos gustaría ganar allí. La Itzulia se va a terminar de decidir allí y será un día para gastar las fuerzas que nos queden y no dejarse nada”.

BONIFICACIONES / CRONO

“Las bonificaciones seguramente tengan mucho que decir en la resolución de la carrera. Muchos días se va a llegar en pequeños grupos y el que vaya sumando algún segundo allí tendrá la carrera más a su favor.

La contrarreloj también va a ser fundamental. Tras los test que hicimos en el velódromo de Tafalla después de la Tirreno-Adriático hemos mejorado un poquito, hemos ajustado algunas cosas y a ver si en Lodosa empezamos a ver algún resultado. Lo primero era evaluar cuál era la posición en la bici, analizarlo y buscar una posición para ir más rápido. En Lodosa empezaremos a ver cómo vamos y después habrá que seguir trabajando”.

DORSAL 1 / RIVALES

“La verdad es que me hace mucha ilusión salir con el número uno en el maillot. Es la carrera de casa y salir con ese dorsal es muy bonito y estoy contento por tener esa oportunidad. Es una vuelta que, además de ser la de casa, me trae muy buenos recuerdos y espero hacerlo muy bien. La general seguro que va a estar muy apretada y se va a decidir en muy pocos segundos. Gente como Kwiatkowski o Roglic pueden sacar bastante ventaja en la contrarreloj y luego hay gente como los hermanos Izagirre, Alaphilippe, Porte, Nibali, Urán… Hay mucho favorito, somos muchos candidatos. ¿Un mensaje a la afición? Que confíen, que voy a dar el máximo por tratar de ganar esta Itzulia y que aunque sea complicado porque hay muchos rivales, pelearemos hasta el último día por conseguirlo”.

Prensa Movistar Team