Ciclismo ‘costeño’ de moda, Germán Santoya primer bolivarense con una victoria internacional

“La familia Gallo Parra fueron los primeros que me tendieron la mano en su casa de Medellín para que yo me preparara. El metodólogo Elías del Valle ha sido importante en mi carrera tanto en lo físico como en lo psicológico; el Ider Cartagena fue mi patrocinador en la temporada 2017 y por supuesto mi familia siempre ha sido el mayor apoyo, además de personas como el Abel Pardo, Gabriel Cabrales y Johan Montoya”.

“Hace 5 años, yo pesaba 120 kilos y era Talla 38. Me dije no puedo seguir así, y el ciclismo llego a mi vida en el momento ideal, a mis 16 años de edad estudiando el bachillerato y viendo el reflejo de mi papá montando en bicicleta cada día, eso fue mi principal motivación y en el proceso me fui enamorando del ciclismo de todas y cada una de las cosas que este deporte me aportaba, tanto física como emocionalmente, aunque no todo ha sido color de rosa, hace dos años entrenando en Antioquía al lado del mundialista Marlon Pérez, un vehículo me arrolló, accidente que casi me deja fuera del ciclismo por una fractura del antebrazo y del tobillo derecho. Gracias a DIOS ningún sueño es demasiado grande, soy el primer bolivarense que corre en un equipo de marca extranjero, y de luchar con el sobrepeso ahora lucho por llegar al ciclismo continental y ser un profesional de este deporte”.

(n.d.l.r.) Cabe recordar que ya hace 40 años un bolivarense, Javier del Cristo Puello, tuvo participación internacional pero como integrante de la Selección Colombia en un certamen pistero realizado en Moscú, Rusia 1978.