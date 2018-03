Video* Handzame Classic: Álvaro Hodeg, el primer colombiano que brinda al final del invierno en el norte

“Los miércoles todos trabajan para Fabio Jakobsen. Hoy me permitieron arriesgarme. Y me alegro de que tanto Fabio como yo podamos terminarlo”, se rió Álvaro Hodeg.”El equipo ha mantenido todo el juego bajo control. Hubo ese vuelo largo y una vez que habíamos cerrado la brecha, mis compañeros de equipo se aseguraron de que nadie pudiera escapar del sprint masivo. Y luego me permitieron arriesgarme. Me alegro de haber podido completar el trabajo de mis compañeros de equipo. Por supuesto, manejé con algo de presión sobre mis hombros, pero eso es lógico en un equipo como el de Quick-Step Floors. Todos en nuestro equipo podrían ganar aquí. Solo mira la lista de participantes. Cavagna, Jakobsen, Lampaert, Sénéchal, Martinelli y Serry. Todos pueden intentar la victoria”, dijo Álvaro Hodeg.

”Vi que el ciclista de BORA-Hansgrohe, Pascal Ackermann, iba desde muy lejos. Creo que todavía estaba a unos 350 metros de la medición”, continuó Álvaro Hodeg. “Me mantuve en segundo plano y alcancé la velocidad de crucero a unos 200 metros antes del final. Nadie logró remodelarme, así que reservé mi primera gran victoria de la temporada. Eso gracias a mis compañeros de equipo. Ciertamente debo mencionar eso”, sonrió el colombiano.

Victorias de Álvaro José Hodeg

2013 Juvenil Distriago Montería (Liga Antioquia) Kilómetro Copa Colombia de Pista (Bogotá) Velocidad Equipos Campeonato Panamericano Pista (México) 2014 Juvenil Coldeportes- Claro Velocidad Equipos Campeonato Nacional Pista (Barranquilla) Kilómetro Campeonato Nacional Pista (Barranquilla) Keirin Campeonato Nacional Pista (Barranquilla) Velocidad Equipos Campeonato Panamericano Pista (México) General Clásico El Colombiano Metas Volantes Vuelta del Porvenir 2016 Sub23 Coldeportes- Claro Metas Volantes Clásica El Carmen de Viboral Metas Volantes Vuelta de la Juventud 3 Etapas, Vuelta a Chiriquí (Panamá) 2017 Sub23 Coldeportes- Claro (Selección Colombia) Metas Volantes Piccolo Giro (Italia) Etapa Vuelta al Valle (Palmira) Etapa Saint-Amand, Tour de L’Avenir (Francia) 2018 Sub-23 Quick Step Floors Handzame Classic (Bélgica)

