Club Lotería del Táchira a defender el título en la Vuelta al Táchira

Totalmente renovado, con todas las aspiraciones disponibles para hacer las cosas de la mejor manera, el Club de Ciclismo Lotería del Táchira conjuntamente con su escuadra hermana Kino Táchira, se preparan junto al actual campeón Jonathan Salinas para defender el título en la 53° Vuelta al Táchira en Bicicleta 2018.

Con un reconocido ciclista al mando del primer equipo y tres veces campeón de Vuelta a Venezuela en dos oportunidades con Lotería (2001, 2003, 2005) José Chacón, espera que los muchachos rindan al máximo en una competencia que exige el cien por ciento de sus competidores, los loteros están concentrados y totalmente enfocados en revalidar la victoria obtenida este año. “A pesar de la poca actividad del ciclismo en Venezuela, del limitado tiempo que hemos tenido para preparar la vuelta, los muchachos se han mantenido realizando carreras en el exterior, ahora estamos metalizados en trabajar como equipo buscando el mejor fondo para seguir demostrando porque somos los actuales campeones de Vuelta al Táchira” Resaltó Chacón.

Por su parte, el segundo equipo y marca comercial de la institución, Kino Táchira es dirigido por un conocedor del ciclismo venezolano y excampeón del giro andino (1997) vistiendo los colores de la lotería, el pereirano César Salazar, quién cuenta con pedalistas que serán de gran valía para realizar las estrategias necesarias en carretera para asegurar victorias de etapas más los premios intermedios. “Estamos realizando un gran trabajo diario en los entrenamientos con los muchachos, ellos vienen avanzando en busca del nivel necesario para enfrentar el recorrido de la vuelta, sabemos que los demás equipos se preparan igual, pero nosotros estamos enfocados en hacer las cosas de la mejor manera”, destaca Salazar.

El Club de Ciclismo Lotería del Táchira es presidido por Jefferson Pérez, vicepresidente; Yiorman Contreras, Gerente General; Franklin Duarte, Secretario Adelmo Colmenares y Mónica Castellanos Tesorera, directiva que apuesta todo por mantener y continuar con la escuadra que nació en 1968.

El equipo lotero es el más antiguo del continente americano, certificado por la Unión Ciclista Internacional, desde hace días está en concentración con todas las expectativas puestas en pedalistas jóvenes y de experiencia que representarán dignamente los colores que por historia han inmortalizado las victorias más épicas del ciclismo venezolano.

Nómina Club de Ciclismo Lotería del Táchira: Jonathan Salinas, Pedro Sequera (Ex Gobierno Trujillo), Fernando Briceño (Ex Gobierno Barinas), Freddy Vargas (Ex FundaRujano), Jorge Abreu (Ex Concafé) y Yimmy Briceño (Ex Grupo JHS) D.D: José Chacón.

Nómina Kino Táchira: Eduin Becerra, Kemir Matheus, Daniel Abreu (Ex Concafé) y Nelson Camargo (Ex Grupo JHS) D.D: Cesar Salazar.

Lcdo. Julio Enrique Rangel- Gerente de Comunicaciones de la Asociación Tachirense de Ciclismo