Fotos-video* Vuelta Costa Rica, Et.2: José Vega se deja la victoria y Melvin Mora celebra liderato

Luego de pasar el sector de Liberia se hizo la fuga protagonista del día, la conformaban Leonardo Campos y Melvin Mora de Múltiples Corella, Paulo Vargas y Jordan Ruíz de Colono, William Muñoz de Strongman, José Vega de Nestlé-7C-CBZ Asfaltos, José Santoyo de Canel´s-Specialized, Jesús Ortiz de Training Esparza y Eddier Godínez de El Lagar-Lufese.

Esta fuga sacaba una ventaja de más de 4 minutos sobre el lote en el que viajaba hasta el entonces líder Efrén Santos de Canel´s-Specialized, y aunque el lote apuró su paso, los punteros sacaron una ventaja importante que puso como líder de la competencia a Mora

“Este logro no se con que compararlo, una vez me dijeron que yo no podía correr esta Vuelta a Costa Rica y aquí estoy, yo le agradezco a todos los que me desean el bien, para mi la carrera sigue abierta, la responsabilidad es para los equipos grandes, pero ahora a disfrutar”, comentó Mora.

El ganador de la jornada fue José Vega dando a su equipo la primera victoria de la Edición 53 de la Vuelta.

“Super contento, desde el inicio este era el objetivo, conseguir la etapa. Gracias a Dios que le da a uno las fuerzas y la verdad es que me siento muy feliz creo que esto es trabajo de todo el año”, concluyó Vega.

Eddier Godínezz ahora encabez las Metas Volantes y Premios de Montaña, José Santoyo la Sub 23 y Efrén Santos retiene la Camisa Por Puntos.

Daniela Robles- Prensa Fecoci