Recordando a Hernán Herrón, luto para el ciclismo colombiano

A Hernán Herrón los títulos le fueron esquivos, pero merecidamente se ganó un puesto en una pléyade de ciclistas que hizo historia en el pedalismo colombiano. Y como es una rutina casi habitual en muchas figuras retiradas, más triunfos cosechó como entrenador que como deportista activo. Para Herrón Arenas que, nacido el 14 de marzo de 1936 en Urrao donde curso la primaria y sin tradición ciclística, todo comenzó en 1953 cuando vio correr por primera vez a Ramón Hoyos Vallejo en una Vuelta a Colombia. No sólo compró una bicicleta en Medellín a donde llegó a vivir para cursar su bachillerato, sino que comenzó a correr en la categoría ‘turismeros’ o novatos. “A mi me dio un día por correr y vi que me iba bien y me dediqué al ciclismo. Soy un enamorado de la pista, no sólo por lo técnico y emocionante, sino por el espectáculo. La ruta no tiene eso”. Fueron las frases que más identificaron al fallecido técnico Hernán Herrón.

Como ciclista de ruta abrió su palmarés (de por lo menos 60 Trofeos en total), ganando la 1ª etapa en la ciudad de Girardot, y siendo el primer líder general de la Vuelta a Colombia en 1959, un preámbulo de los que fueron sus dos años cumbres, A pesar de que fue por casi una década fue campeón nacional de pista con Antioquia (1954 a 1962), fueron su participación en unos Juegos Olímpicos (Roma 1960) y el puesto 14 en la edición XI de la Vuelta a Colombia (1961) sus mayores satisfacciones. “Fue por su dureza”, expresaba. En 1960 y 1961 se erigió campeón nacional y bolivariano en la especialidad de los 100 kilómetros CRE, y en 1964 obtuvo su última victoria de etapa en la Vuelta a Colombia, con llegada a Montería.

Su gran pasión siempre fue el ciclismo de pista, modalidad en la que logró como corredor títulos continentales y nacionales (8 años consecutivos campeón con la cuarteta de persecución) y en la que luego fue artífice de triunfos históricos como entrenador. Se retiró del ciclismo en febrero de 1965 y empezó a trabajar como director técnico de ciclismo de ruta con la Liga del Distrito. Allí permaneció tres años, luego se pasó otros tres en Santander, dos más como monitor nacional de Coldeportes Nacional en Bogotá (donde contrajo matrimonio con Miriam Pérez), y desde 1973 aceptó la propuesta de la Junta de Deportes del Valle para ser el técnico de esa Liga. De su mano, Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez impuso el récord de la hora en 1970, y Marlon Pérez obtuvo el título mundial junior en la prueba por puntos (Quito 1994). En 2007, la Federación Colombiana de Ciclismo lo destacó con el reconocimiento a ‘Toda una vida dedicado a la dirección técnica’.

Durante su carrera compartió conocimientos como seleccionador nacional junto al licenciado bogotano Jorge Tenjo y al también antioqueño Hugo Fernando Cuartas. También fueron alumnos suyos los más recientes seleccionadores de la FCC, John Jaime González y José Julián ‘El Chivo’ Velásquez. Además, como entrenador en la Liga de Ciclismo del Valle (con la cual dirigió hasta el último proceso a los pasados Juegos Nacionales), formó a ciclistas de renombre como Járlinson Pantano y Dalivier Ospina (Se calcula que en total entrenó a cerca de mil pedalistas).

Su deceso ocurrió en la mañana de este martes 12 de diciembre en un hogar geriátrico de Cali. Le sobreviven sus dos hijos, Pilar Adriana (residente en USA) y Hernán Darío quien heredó su pasión por el ciclismo pistero llegando a ser campeón nacional en la categoría junior e integrante a principios de los años 90s, del equipo Castalia, recordado como el primer equipo de marca en esa modalidad.

