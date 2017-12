Entrevista* Laureano Rosas, renovado y listo para volver: “No me arrepiento de nada”

“Mi recuperación va perfecta y vengo muy bien de ánimo. Estoy haciendo gimnasio, kinesiología y rodando. La idea es tener la mejor recuperación y volver al máximo a la competición. Estoy contento y con ansiedad por volver, pero me contengo para no saltarme ningún paso”, explicó. “Me tocó esto y nada más. No me arrepiento de nada. Las cosas se dieron así. Me enfoqué en tratar de regresar y que sea de la mejor manera posible”, comentó Laureano respecto a su accidente.

Afortunadamente para él, la gente del Shania se cruzó en su camino para apoyarlo aún sin estar en condiciones físicas de retribuir la confianza. “Ellos me abrieron las puertas del equipo y me bancaron en esta rehabilitación. Hoy son mi principal motivación”, explicó. “Además me incentiva que hay muchas carreras lindas, el esfuerzo de mi familia, mi esposa y mis padres”, siguió el florense. “Por último, quiero volver al máximo por mí mismo, porque me gusta correr acá, aunque quiero irme al exterior en algún momento”, añadió.

Vale la pena recordar que, cuando se accidentó, Rosas tenía todo acordado con el Tusnad Cycling rumano. Afortunadamente para él, esa puerta no se cerró: “La posibilidad está. Cristiano Valoppi -mánager de la estructura- me dijo que él esperaba mi regreso para la otra temporada. Eso es muy importante para mí, me motiva mucho y trabajaré por eso y por el Shania”. A pesar de que la campaña está muy avanzada, Laureano tiene objetivos importantes en el horizonte. “Le comenté al técnico de la Selección -Omar Contreras- mis ganas de estar en la Vuelta a San Juan. Sería muy lindo correr un evento internacional de nuevo”, aventuró Rosas.

“Me vendría genial deportivamente. La Selección estuvo siempre muy cerca mío, y la decisión que tome Contreras será la correcta. Iría a correr sin estar al 100%, me vendría genial para sumar kilómetros y mi reto sería terminarla. No tengo nada que demostrar, porque cada vez que estuve en forma gané”, indicó el tricampeón de la ronda sanjuanina (2014, 2015 y 2016). Logre o no estar en la ronda cuyana, Laureano tendrá mucha actividad con su nueva formación. “El calendario de Shania es importante y atractivo. Tenemos diferentes objetivos, como Doble Bragado y Vuelta de Mendoza. Ojalá nos inviten a la Vuelta al Uruguay y Rutas de América. También pienso en el campeonato nacional”, avisó el versátil pedalista, quien se llevó el título argentino de la especialidad en 2014 y 2016.

Fuente: P&V Press - Prensa Laureano Rosas