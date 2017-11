“Reconozco mi error, por confiarme en terceras personas” Oscar Soliz

Desde Tárija, el ciclista boliviano Oscar Soliz, integrante del Movistar Team América, declara a los medios bolivianos su posición después de ser oficializado por la UCI, su resultado adverso por Cera en la pasada Vuelta a Colombia.

“Reconozco mi error, por confiarme en terceras personas, en esto no tiene que ver nadie de mi equipo, esto no lo sabía ni la Federación ni nadie, solamente lo sabía la UCI y yo, ahora me he puesto a dispocisión de la UCI, para colaborar y me puedan bajar el castigo a lo mínimo” Oscar Soliz