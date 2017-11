Audio* Entrevista a Carlos Betancur: ‘El próximo año va a ser mucho mejor’

Carlos Betancur (1989, Movistar Team) mira ambicioso a la próxima temporada, después de los detalles que ofreció este 2017. El colombiano confía en alcanzar su mejor versión y ser una de las referencias del equipo pese al liderazgo de Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Mikel Landa. “Hay mucho espacio”, significa.

Una caída en la Vuelta a España, cuando rodaba con Froome o Contador en cabeza en el descenso del Alto del Garbí, en la sexta etapa, le obligó a abandonar, con un tobillo roto y numerosas heridas, unas cicatrices que son visibles en su rostro. Antes, fue 18º en su debut en el Tour de Francia.

Su siguiente paso lo tiene claro, disputar las mejores carreras, como hace años cuando fue quinto en Giro de Italia y tercero en la Flecha-Valona y cuarto en la Lieja-Bastoña-Lieja en 2013, o ganó la París-Niza en 2014.

¿Qué piensa de su caída en la Vuelta a España, cuando estaba con Froome o Contador en cabeza?

Esa caída me va a quedar marcada para toda la vida. Me deja con ganas de seguir trabajando y haciendo las cosas bien porque demostré que puedo estar con los mejores. Yo, como me conozco, hubiera estado entre los cinco de la Vuelta. Así lo sentía. ¿A partir de ahí? No sé qué hubiera pasado. Yo iba de menos a más.

Sin duda, ha vuelto a sentirse corredor en el Movistar Team.

Se han visto los resultados. Y para el próximo año va a ser mucho mejor. Yo lo voy a seguir intentando, haciendo las cosas bien, como un profesional. Me lo prometí a mí mismo… No quiero ser un corredor del montón, peleando por entrar en el control. Y el Movistar es un equipo muy bueno, que pone todo a tu disposición. El que no gane carreras o no haga su trabajo bien es porque no quiere.

El equipo presenta a Quintana, Landa y Valverde al frente en 2018.

Aquí hay mucho espacio. Es verdad que hay tres grandes corredores, aunque no me siento menos que ellos. Cuando les tenga que ayudar lo haré con gusto, pero quiero trabajar y hacer las cosas bien para estar a su nivel.

¿Espera entonces darle motivos al equipo para considerarle el cuarto líder?

Es lo que quiero desde que viene al ciclismo. Respeto mucho el trabajo de un gregario y muchas veces tienen más fuerza que un líder. Yo a veces veo currar a Imanol (Erviti), a Jasha (Sütterlin), a Arcas… A mí me ponen a hacer un trabajo de esos y es que no soy capaz. No es que no me gusta hacerlo, sino que no soy capaz de hacerlo. Entonces, tengo que ser un líder o un medio líder.

¿Ha definido con el equipo su calendario de la próxima temporada?

No he hablado con Eusebio (Unzue) pero ya marqué un calendario que me gustaría hacer: San Juan, Colombia, París-Niza, País Vasco, Ardenas y Romandía… y el Tour. Hay que esperar lo que plantea el equipo porque es un Tour distinto, muy duro, pero con mucho pavés que puede decidir la carrera. El equipo decidirá lo que es mejor.

¿Y no piensa en el Mundial de Innsbruck?

Por eso me gustaría hacer el Tour, para centrarme en el Mundial en la segunda parte porque es muy duro y se adapta mucho a mis condiciones. El Mundial es un objetivo en mi carrera. Ojalá lo pueda conseguir algún día –fue subcampeón del mundo sub23 en 2009-, si no, lo recordaré como un bonito sueño.

Este 2017, debutó en el Tour de Francia, ¿qué significó?

Antes miraba más al Giro, primero, y a la Vuelta. Sin embargo, este año estuve en el Tour y la verdad es que es otra cosa. Es una carrera distinta y por cómo lo vive la gente. Yo siempre lo veía en la televisión y me impresionaba, pero vivirlo es otra cosa.