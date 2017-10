Vuelta del Porvenir, Et.2: En el suroeste gana un local y es nuevo líder, Juan Tito Rendón

Tito sacó a relucir sus dotes de escalador con un ataque lejano a ocho kilómetros de meta con el cual logró no solo llevarse la victoria parcial, sino además enfundarse la camiseta de líder COLDEPORTES en el parque principal del municipio del suroeste antioqueño.“Fue una etapa muy complicada, con corredores muy fuertes y terminando en un premio de montaña muy exigente. Me tuve confianza, lo intenté dos veces, en la primera no se me dio pero en la segunda me salieron muy bien las cosas y pude llegar solitario a la meta”, dijo el ciclista nacido en Jardín, al comando de la clasificación con 20 segundos de ventaja sobre Santiago Buitrago (Fundación Esteban Chaves).“Es una alegría portar la camiseta del evento más importante de la categoría juvenil, espero mantener el liderato y hacer las cosas muy bien para darle el título al equipo”, afirmó Rendón, ganador con un tiempo de dos horas, 44 minutos y 49 segundos. Yeison Casallas y Camilo Castro del AV Villas, lo escoltaron a 29 segundos.Este jueves se disputará la etapa reina de la actual edición sobre un recorrido de 67.9 kilómetros que unirá a las localidades de Andes y Concordia, con final en puerto de primera categoría. La salida de la etapa será a las 9 am desde el Parque Principal de Andes.