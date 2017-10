Julián Cardona para el EF Education First- Drapac con Rigoberto Urán

EF Education First – Drapac by Cannondale es el nuevo equipo del joven ciclista del Team Medellín Éxito Julián Cardona, quien firmó por dos temporadas con el conjunto en el que milita el también colombiano Rigoberto Urán. “Desde hace algún tiempo he venido conversando, a través del profesor Gabriel Jaime Vélez, con Rigoberto Urán y por fortuna se me da esta oportunidad”, expresó Cardona.

“Aún no tengo claro cuál va a ser mi calendario para el próximo año, solo sé que en el mes de diciembre me debo reunir con el equipo”, concluyó Julián Cardona. El Team Medellín Éxito le augura a este joven talentos muchos triunfos que se convertirán en alegría para el pueblo colombiano y orgullo para Medellín, ciudad que le abrió la posibilidad de correr con el equipo continental.

Sus buenos resultados le permitieron firmar este año con el Team Medellín Éxito, con el que consiguió el título nacional de contrarreloj individual.

Adicionalmente, en su palmarés se contabiliza:

2017 Campeón Nacional de Contrarreloj, Sub-23 5°Campeonato Panamericano de Contrarreloj, Sub-23 2016 5° Vuelta de la Juventud 2015 Campeón Nacional de Contrarreloj, Junior Campeón Panamericano Persecución Equipos, Junior 3°Campeonato Panamericano de Ruta, Junior 16°Campeonato Mundial de Contrarreloj, Junior Campeón Vuelta al Porvenir (y ganador de 1 etapa) 2014 Subcampeón Mundial Persecución Equipos, Junior 4°Campeonato Nacional de Contrarreloj, Junior 10° Vuelta al Porvenir (y ganador de 1 etapa) 2013 3°Campeonato Nacional de Contrarreloj, Prejuvenil

Prensa: Team Medellín Éxito