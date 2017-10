Entrevista* Colombiano Álvaro Hodeg firmó hoy su contrato con un Worldtour

“Todo el equipo, desde el personal a los directores deportivos y corredores me han dado la mejor bienvenida. Ya me siento como en casa y me llevo bien con todo el mundo. Por ahora, quiero hacer todo lo posible para ayudar al equipo en mi última carrera de la temporada, y entonces voy a estar esperando el viaje fantástico que tengo delante de mí con Quick-Step los próximos dos años, estoy muy motivado y entusiasmado con el futuro”.

Álvaro, que antes de ser corredor de este equipo worldtour belga, asistió el campo de entrenamiento del invierno pasado en España, quedó sin habla por su traslado al World Tour con el equipo que ha acumulado más de 300 victorias en los últimos seis años: “¿Qué locura es esta? Creo que necesito algo de tiempo para darme cuenta de que acabo de firmar un contrato con Quick-Step Floors. No puedo creerlo ahora mismo, pero estoy súper feliz! Cuando tuve la oportunidad de montar con el equipo como ‘stagiaire’, estaba muy emocionado y quería mostrar a todo el mundo mi mejor. Aquí apenas un poco más de un mes después, me quedo sin palabras para describir lo orgulloso que estoy de que la escuadra quiera que me quede, creyendo que tengo un futuro con ellos”, expresó el monteriano quien hace 2 semanas cumplió 21 años.

Patrick Lefevere, director general del equipo, habló de las razones detrás de la transferencia de Álvaro y cómo su adición se adapta perfectamente a la forma en que ve el futuro de la plantilla: “Hemos monitoreado cuidadosamente a Álvaro esta temporada y nos hemos quedado muy impresionados por lo que hemos visto en carreras de un día. Como ya saben, ponemos el énfasis en los ciclistas jóvenes y su desarrollo, porque estamos constantemente pensando en el futuro, y este fichaje está en línea con el de varios otros jóvenes que, o bien han firmado o han prolongado su contrato con nosotros para las próximas temporadas”.

