Vuelta Colombia Femenina: Servetto Team (Ana Sanabria) y Ladies Shimano (Marlies Mejías), equipos extranjeros

Sanabria, dio por terminada su temporada en Europa el pasado fin de semana con las clásicas italianas Giro de la Emilia y Gran Premio Bruno Beghelli, (Categoría 1.1), en las que su excelente actuación la tuvo entre las corredoras más destacadas (terminó en las posiciones 21 y 34 respectivamente), especialmente ayer domingo en Monteveglio (Bolinia) donde fue autora de un gran movimiento que la ha dejado sola en punta de carrera por unos cuarenta kilómetros y la obtención de una ventaja máxima de un minuto al gran grupo perseguidor, la acción de la escaladora santandereana fue cancelada a pocos kilómetros del final, cuando ya estaba saboreando el dulce de una prestigiosa victoria. Sin embargo para la campeona nacional de la crono sus sueños de victoria no terminan. “Después del Mundial llegué a Italia a terminar la concentración y el periodo de prueba con el Giusta- Servetto. Estas dos carreras que hice el fin de semana se dieron gracias al buen resultado en La Course By Le Tour de France y por eso el equipo decidió tenerme en cuenta. Siento que esta ha sido una de las mejores experiencias en mi vida deportiva y personal, he tenido que enfrentarme a un ciclismo diferente al que se tiene en Colombia y por eso estoy muy agradecida con la vida y las personas que me apoyan”, dijo la corredora de 27 años.

Ana es sin duda una de las mejores ciclistas del país y eso lo ha tenido que demostrar en las carreras de Europa y hasta en el mismo Mundial de ruta que se corrió en Noruega; pero ahora su reto será contagiar a sus compatriotas para que se muestren en estas carreras femeninas que realiza la Federación Colombiana de Ciclismo para que como ella puedan representar a Colombia por fuera del país. “Ya no hay mucho tiempo, llegaré a Colombia a concentrarme con el equipo de Bogotá y a correr el Tour Femenino. Además también estoy muy animada para defender el título de la Vuelta a Colombia, vamos a tener la presencia de mi equipo (Servetto- Giusta) que fue invitado, y para mí será una gran responsabilidad, pues tendré que defender el reinado”, dijo la actual campeona nacional de CRI.

El Tour Femenino se desarrollará del 10 al 14 de octubre, en tanto que la Vuelta a Colombia Femenina en su segunda edición y ahora de categoría 2.2 será del 24 al 29 de octubre. “Será un espectáculo grandísimo, una vez quiero agradecerla a la Federación Colombiana de Ciclismo y a toda su logística, porque hacer una carrera 2.2. Estoy muy entusiasmada y con muchas expectativas de defender el título con equipos profesionales del exterior.

Estos equipos van a ir a conocer del ciclismo femenino colombiano y será una gran oportunidad para que las chicas de Colombia se animen y vean la gran puerta que se abre el ciclismo femenino en el mundo”, finalizó la tricampeona del Tour Femenino.

Por Jeraldine Franco Echeverri