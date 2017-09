Clásico RCN, Et.5: Weimar Roldán fue el más rápido en Sogamoso

A pocos metros de la meta, en el municipio de Sogamoso, se presentó una caída en la que Roldán salió bien librado y pudo embalar para quedarse con la victoria. “Me salvé de un enrredón, me alcanzaron a tocar la rueda trasera pero no me caí y me lancé faltando mucho para la llegada, se me hizo muy larga, saqué fuerzas de donde no tenía y pude rematar y ganar”, expresó Weimar.

Esta se convierte en la victoria de etapa número 18 para el Team Medellín Éxito en esta temporada y la primera del Clásico RCN 2017, ratificando el gran momento del equipo.

“Veníamos buscando la victorias desde el primer día y no se nos había dado por circunstancias de carrera como caídas, pero hoy lo dimos todo, el equipo se entregó por mí, me sentía con muchas ganas y energía y pude rematar muy bien para ganar.”, concluyó Weimar Roldán.

En la clasificación general de la carrera, Óscar Sevilla se mantuvo cuarto a 28 segundos del líder Jonathan Caicedo (Strongman). Mañana se cumplirá la sexta etapa entre Paipa y Cajicá sobre 227.1 kilómetros.

Prensa Team Medellín