Wilmar Paredes, en el Top-20 del Mundial sub-23. Daniela Atehortúa, cumplió en su debut

La segunda jornada de fondo tuvo como gran protagonista al seleccionado nacional Manzana Postobón Sub-23, sobresaliente durante la prueba de 191 kilómetros con tres de sus bazas más importantes: Álvaro Hodeg, Daniel Martínez y Wilmar Paredes, quien pese a sufrir una caída supo recuperarse para conectar con el grupo y disputar las posiciones de vanguardia al final del circuito.

“Estuvimos en la lucha, primero salí en un ataque con (Pavel) Sivakov y bajando se me fue la rueda y terminé contra una valla. No me entregué y volví a entrar, pero acumulé mucho desgaste. Esperé otras vueltas en el grupo para recuperarme y luego me puse a marcar y en una de esas me fui con un grupo, pero bajando se me fue el francés y el alemán”, dijo el antioqueño de 21 años.

“Seguí flotando por el bronce, pero me llegaron. Quedo un poco triste porque el desgaste de perseguir me impidió llegar con ellos (Cosnefroy y Kamna) a disputar el embalaje”, declaró el ciclista del Team Manzana Postobón.

Martínez ingresó en el puesto 36 a tres segundos. Por su parte, Álvaro Hodeg fue 41 a 1:01 y John Anderson Rodríguez no finalizó la prueba.

En la categoría para damas juveniles, Daniela Atehortúa terminó la prueba de 76.4 kilómetros a 8 minutos y 52 segundos de la italiana Elena Pirrone, figura indiscutida del certamen siendo oro en contrarreloj y fondo.

Atehortúa, de 18 años y quien es la actual campeona nacional y panamericana de la categoría, fue la mejor latinoamericana.

Prensa: Fedeciclismo

