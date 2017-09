Ana Cristina Sanabria cumplió una actuación destacada en la CRI: “la disfruté desde el primer momento”

Ana Cristiana Sanabria sigue haciendo historia para el ciclismo femenino. La santandereana de la Selección Colombia Manzana Postobón debutó en el Campeonato Mundial de Bergen con una actuación destacada en los 21 kilómetros cronometrados disputados en el centro y los alrededores de la ciudad.

Su participación se selló con un puesto 27, que la situó como la mejor latinoamericana durante el recorrido. Al cruzar la meta estuvo en el Top-10 y solo al finalizar la jornada cedió su lugar entre las 20 mejores.

Sanabria registró 31 minutos y 41 segundos cediendo 2:50 respecto a la holandesa Annemiek Van Vleuten, y superando a sus pares de Latinoamérica (Brensa Santoyo y Aranza Villalón) por más de dos minutos.

“Quiero saludar a toda Colombia y agradecerles el apoyo a quienes siguen el ciclismo, y en especial al ciclismo femenino. También agradezco a la Federación Colombiana de Ciclismo por el acompañamiento que nos ha hecho y la oportunidad de estar acá”, dijo la corredora de 27 años, nacida en el municipio de Zapatoca, Santander.

“Estoy muy contenta de poderme estrenar en un campeonato del mundo, en una prueba tan bonita como la contrarreloj, de la cual soy campeona nacional y que disfruté desde que llegué a Noruega”, afirmó Sanabria, representante del país en la última edición de los Juegos Olímpicos y grata revelación en su tránsito por el ciclismo europeo, ocupando lugares de privilegio en La Course By Tour de France.

“Estos tres meses que he estado acá en Europa me han servido muchísimo para poder aprender de todas las grandes del mundo. En la contrarreloj me he venido cogiendo más confianza de la que tenía, eso vale mucho”, aseguró Ana Cristina, carta principal de la Selección Colombia para la ruta junto a Diana Peñuela.

“Para la ruta tengo una gran equipo con Diana y Paula (Patiño, sub-23). Vamos a estar en la pelea, ya sabemos a quiénes tenemos que marcar, tenemos algo de experiencia y sé que podemos hacer una buena ruta”, concluyó.

Prensa: Fedeciclismo

Clasificaciones completas