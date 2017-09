Videos* Tour Gran Bretaña, Et.4: Fernando Gaviria irrumpe por la victoria e iguala otro récord de nuestrociclismo

Fernando Gaviria: “Vine aquí después de una lesión en la pierna, así que he estado perdiendo un poco de condición y forma, pero día tras día las cosas mejoraron y hoy me sentí bien y podría aprovechar esto”, dijo el colombiano de 23 años, alabando los esfuerzos de su equipo para ayudarlo a su segunda victoria profesional en Gran Bretaña (para un total de 4 colombianas en esa competencia, igualando las 2 logradas por el también paisa Mauricio Ardila quien fue el primer campeón general en el 2004).

“Los chicos estuvieron espectaculares! Philippe (Gilbert), me protegió en los últimos diez kilómetros, luego Zdenek y Richeze se apoderaron de mí y me guiaron en la final. Estoy feliz de poder volver al subir a un podio y espero obtener otros buenos resultados antes de que el Tour de Gran Bretaña llegue a su final”.

Elia Viviani: “Seguro que es bueno tener la camiseta del líder en los hombros. Estoy decepcionado porque fue un sprint realmente, muy cerca – pero perder con uno de los mejores velocistas del mundo – por lo que puede considerarse un buen segundo lugar”. El italiano también retoma el liderato en la clasificación de puntos Wiggle, dos puntos por delante de Alexander Kristoff, que ha terminado entre los cinco primeros en las cuatro etapas hasta ahora, mientras que el inglés Jacob Scott lidera la clasificación de la montaña.

🎥WATCH: @FndoGaviria sat down to talk about how much a #OVOToB stage win means to himself and @quickstepteam 🙌💪 pic.twitter.com/t9BN7GxhXC

