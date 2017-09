XXXVIII Clásico Club Deportivo Boyacá (Ciudad de Tunja), septiembre 1 al 3

El equipo de ciclismo ‘Boyacá es para Vivirla’, con la mayor nómina (22 en total) y comandada por el experimentado Cayetano Sarmiento, a quien le acompañarán Héiner Parra, Cristián Sierra, Marco Suesca, Wilson Rodríguez, Carlos Parra, Juan Cruz, Iván Bothía y José Jiménez, en la categoría élite; y en la Sub23 estarán Adrián Bustamante, Cristián Cubides y Elkin Moreno, todos bajo la dirección de los entrenadores Oliverio Cárdenas y Fernando López.

Por otra parte, la categoría juvenil contará con Rafael Pineda, Luis Zea, Nicolás Mendigaño, Edwin Castillo, Pedro Ruiz, Iván Martínez, Víctor Tobacia, Óscar Pulido, Pablo Carrero y Juan Fandiño, quienes estarán bajo la dirección del entrenador Ricardo Mesa.

Coldeportes-Zenú-Claro: Luis Felipe Laverde, Miguel Rubiano, Rodrigo Contreras. John Martínez, Cristian Serrano (Sub 23), Julián Molano (Sub 23), Germán Chávez (Sub 23), Cristian Muñoz (Sub 23), Jorge Arbeláez (Director Técnico), Carlos Mario Jaramillo (Asesor Técnico), Oscar Guiral (Auxiliar Mecánico), Efraín Laverde (Auxiliar Mecánico), Rubén Vélez (Masajista), Andrés Felipe Mejía (Fisioterapeuta), Camilo Pardo (Médico), Luis Alberto Villegas (Gerente)

El Equipo UCI Continental GW-Shimano-Chaoyang-Kixx-Envia-PX dirigido por Andrés Torres, a la cabeza del campeón defensor Alexis Camacho, Robinson Chalapud y con el estreno del rutero Worldtour 2014-2015 y continental 2017, Edward Alexander Beltrán Suárez como gran novedad para el resto de temporada 2017. Además de Juan Pablo Rendón, Juan Alejandro García, Edward Beltrán, Jonathan Ospina, Johan Camilo Pérez, Yeison Reyes (Sub23), Alejandro Osorio (Sub23), Weimar Gaviria (Sub23), Andrés Tabares (Sub23).

Formesan-Strongman-Campagnolo encabezado por sus recientes incorporaciones Omar Mendoza y Omar Mendoza, junto a ellos Estiven Calderón, Jonathan Toussaint, Wilmar Castro, Heimarhanz Ariza, Camilo Pedroza, William Muñoz, Javier González y Juan Caro. DT: Luis A. Cely

Movistar América Continental: Alexander Gil (San Vicente, Antioquia), Cristhian Talero (Bogotá, Cundinamarca), Edwin Sánchez (Caparrapí, Cundinamarca), Yuber Contreras (Tota, Boyacá), Yeison Chaparro (Duitama, Boyacá), Wilson Cépeda (Paipa, Boyacá)

Alcaldía Municipal Valle de San José (Santander) Benjamín Alberto Salazar Buenahora (juvenil)