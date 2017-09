Videos* Vuelta España, Et.11: Miguel A. López gana la 1ªjornada de alta montaña y es nuevo líder del ‘Mejor Joven’

Miguel Ángel López (Astana), ganador de la 11ª etapa de La Vuelta: “La verdad es que estoy muy feliz. Ha sido una etapa muy complicada, con la lluvia hay mayor desgaste. Estoy muy feliz porque el equipo ha trabajado muy bien durante toda La Vuelta. Los compañeros han estado muy pendientes de Fabio (Aru) y de mí. La subida se ha hecho a un gran ritmo y al final hemos encontrado buenas piernas. Conocía un poco el final, así que estaba calmado y he preferido esperar para atacar a falta de un kilómetro, que era muy duro. Esperemos continuar con esta progresión que llevo. El año pasado, desafortunadamente, una caída no me permitió continuar en La Vuelta, pero este año he ido con mucha calma y mucha tranquilidad”

Chris Froome (Team Sky), líder de la clasificación general de La Vuelta: “Estoy muy contento con los resultados de hoy. Ha sido un día muy selectivo para la general. Acabando segundo, no puedo pedir mucho más de lo que he conseguido hoy. Solamente la victoria de etapa, pero cuando (Miguel Ángel) López ha atacado estaba demasiado fuerte. He creído que, para mí, lo más importante era seguir a Nibali y mantenerme con los favoritos. López ha sido el más increíble hoy con su ataque, pero yo me he centrado en los de la general al ver que Chaves ya había cedido y Alberto (Contador) estaba al límite”

Prensa Vuelta a España