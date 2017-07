Tour Francia, Et.1: Geraint Thomas sorprende en la crono y alarga el dominio británico

“He sido muy prudente en las curvas. Seguí a Nicolas Roche en el coche, pero esta vez no era el mejor hombre para seguir hoy. Estaba muy nervioso, pero al final ha sido un buen inicio para el Tour. Estoy un poco decepcionado, pero lo más importante ha sido conseguir no caerme. Después haber visto desde el autobús tantas caídas, me llevó a salir con la idea en la cabeza de no caerme”.

Tony Martin: “El apoyo del público ha sido increíble”