Gran Premio Ciudad Musical (Tolima); junio 26

Con el renombre, credibilidad y visión que acompañan el ex ciclista profesional Fredy Excelino González Martínez, (una de las figuras más emblemáticas del ciclismo pijao, dos veces campeón de la montaña en el Giro de Italia y que una semana antes cumplirá 42 años), ahora como técnico y organizador, la ciudad musical será el escenario que entré a llenar uno de los campos últimamente más vacíos en el calendario ciclístico nacional, las pruebas clásicas de un día, en el medio de la parte alta de la temporada (dos días despuése de finalizada la Vuelta a Boyacá).

Esta vez saber bailar el Sanjuanero Tolimense ya no será el único requisito para hacer parte de la festividad que recopila la tradición y el folclor, en la fiesta más esperada por los ibaguereños y turistas; y luego de muchos años, también serán los ciclistas y el accionar sobre sus bicicletas, los que engalanarán la carrera 5ª de Ibagué a la par de las danzas y aires musicales con tiples, guitarras, tamboras y al son de bambucos, currulaos, pasillos, cumbias y joropos.

El ciclista tolimense Fredy González, nacido en el Líbano, Tolima el 18 de junio de 1975 es formador y entrenador de más de 40 niños entre los 12 y 18 años de edad en el programa “Deporte para la Paz, Escuelas de Formación” del IMDRI. Fredy se vinculó en la Administración Municipal en el año 2016, para formar parte del grupo de trabajo del IMDRI, donde desde las Escuelas de Formación Deportiva han sido vinculados más de 40 jóvenes a los entrenamientos gratuitos diarios. Algunos de los deportistas amateur de las escuelas, pertenecen a de barrios vulnerables de la ciudad, pero gracias a el entrenamiento sin costo que realiza el IMDRI, los jóvenes han obtenido medallas en campeonatos nacionales en pruebas de ruta.

Con más de 25 años de experiencia en el ciclismo, “Speedy González” ha sido el único tolimense ganador de la Montaña en el Giro de Italia en los años 2001 y 2003. Además fue campeón del Tour Langkawi en Malasia del año 2004 y vencedor de seis etapas en la Vuelta Colombia durante los años de participación. “Cuando tenía 14 años de edad, participé en la final nacional de Juegos Intercolegiados en Medellín; y a partir de ese momento inició mi pasión por la bici. Después de eso con 24 años, en 1999 competí como Selección Colombia en el Mundial de San Sebastián, España. Mientras competía en el Mundial, un entrenador Italiano me invitó a ser parte del equipo Selle Italia durante dos meses como prueba y sin pensarlo dos veces acepte”, recordó Fredy González.

Según el deportista, durante este tiempo se dedicó a entrenar fuertemente porque sabía que era la oportunidad que necesitaba para triunfar en el ciclismo profesional. “No puedo negar que fue una temporada difícil, me tocó dejar a mi esposa en Colombia y como estaba a prueba no recibía dinero para enviarle a mi familia; en un punto me tocó decirles que empeñaran la bicicleta para pagar las deudas”, manifestó. Gianni Savio, entrenador de González en ese momento vio como el colombiano de 54 kilos y el más pequeño del equipo se desenvolvía con facilidad en las pruebas y entrenamientos, lo que hizo que obtuviera un contrato por tres años con el equipo profesional italiano. Desde ese momento Fredy llegó al pódium más alto después de superar una de las pruebas de montaña más difíciles en el mundo obteniendo la camiseta verde que en ese momento representaba ser el campeón de la montaña en el Giro de Italia.

En el año 2002 todo el equipo italiano confiaba en el tolimense para que fuera por segundo año consecutivo el ganador de la Montaña en el Giro, pero faltando una semana para terminar la competencia sufrió un accidente obligándolo a retirarse. “Ese fue un día muy duro para mí, me fracturé la cara y me cogieron 21 puntos. Me sentí muy frustrado por tener que abandonar la competencia y lo único que pasaba por mi mente era que iba a quedar con algún problema neuronal”, expresó. Afortunadamente el deportista tuvo una recuperación rápida, lo que le permitió entrenar para regresar con más fuerza y repetir la esperada camiseta verde en el año 2003.

En el 2005 Fredy fue el ganador de la Semana Lombarda en Italia, carrera de cinco días que es una de las más montañosas que se realizan en el mundo. En el año 2008 regresó a Colombia para ser parte del equipo Colombia es Pasión. “Me vine porque sentía que habían buenos proyecto en mi país y me hacía mucha falta estar cerca a mi familia, debido a que por problemas con la visa no pude llevarlos a Italia, contó. Con el equipo colombiano, el ciclista compitió en países como Puerto Rico, Guatemala y Brasil, “allí conocí grandes deportistas y amigos”, dijo.

Para el 2013 corrió en el equipo EBSA (Empresa Energía de Boyacá), coronándose como el campeón de la vuelta Antioquia. En 2014 corrió por el equipo Movistar América durante todo calendario nacional, triunfando en una etapa de la vuelta Colombia con llegada a Barrancabermeja. “Me retiré del ciclismo profesional porque sentía que mi ciclo ya había terminado, quería buscar una estabilidad, a pensar que viajar es muy agradable, llegué a un punto que quería compartir más tiempo con mi esposa e hija”.

Fuente: IMDRI