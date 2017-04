Valverde el más ganador, hoy se llevó la Liège-Bastogne-Liège

Alejandro Valverde: “Esta victoria va dedicada a Michele Scarponi. Era muy amigo mío y ha sido una gran pena. Ayer me quedé helado cuando me enteré de la noticia. Y no solo yo, sino también todo el equipo y toda la gente del ciclismo. Los premios de esta victoria irán íntegramente para su familia.

Es una victoria histórica, la verdad es que ha sido una semana perfecta para nosotros, pero el triunfo hoy ha sido muy trabajado. Igual que hicimos el miércoles en la Flecha, hemos asumido el mando de la carrera desde el inicio, pero ha llegado un momento en el que nos hemos apartado y después ya han entrado también otros equipos porque la fuga era muy grande y ha sido muy complicado echarla abajo; todos estábamos al límite de nuestras fuerzas.

Al final Martin ha arrancado muy fuerte pero yo he calculado mi distancia y a 500 metros ya me he lanzado a por el triunfo. Aunque he visto que Albasini se pegaba a mi rueda, no he tenido dudas en seguir y al final he podido alcanzar a Martin, coger aire unos segundos y esprintar hasta la meta. Por todo lo que pasó ayer, es sin duda mi victoria más especial aquí. Quiero dar las gracias a todo el equipo porque han estado otra vez increíbles y han todos han hecho su labor en el momento justo para que yo al final pudiera rematar”.