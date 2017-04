Videos* La quinta Flecha de Valverde

Alejandro Valverde: “Ha sido una victoria de confianza, de fuerza y de tener a un gran equipo a mi lado. Tenía respeto por los rivales, pero sabía que estaba en una gran condición física y que tenía que aprovecharla. Estábamos convencidos y el equipo ha estado trabajando desde el kilómetro cero para llegar juntos al final. En los últimos cincuenta kilómetros ha habido muchos ataques de Quick Step o BMC, pero también nos hemos beneficiado de la colaboración de Orica, que también ha tirado mucho. Después sabíamos que ganar es muy complicado porque solo lo hace uno, pero la verdad es que es una carrera a la que le tengo cogida la medida.

Me han colocado muy bien Rojas y Dani Moreno antes del último kilómetro y luego he cogido la cabeza antes de la doble curva porque quería tenerlo todo controlado y poder tomar la mejor trayectoria en las curvas finales. He salido a rueda de Gaudu y luego ya no me lo he pensado. Aunque parezca fácil, ha sido tan difícil como mis otros triunfos aquí. No hay secretos: tienes que estar muy bien de forma y no tener ninguna duda cuando alguien arranca al final. Cuatro triunfos no los tenía nadie y ahora con cinco será un record difícil de batir.

¿La Lieja? El domingo veremos. Es una carrera que me gusta mucho también y he ganado tres veces. Estoy en un gran estado de forma, pero de momento toca disfrutar de esta quinta victoria”.