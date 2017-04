Vuelta País Vasco, Et6: Roglic ha sido el gana la contrarreloj final y Valverde campeón

Alejandro Valverde:

“¡Ha costado! Desde luego le tenía ganas a la Itzulia. Llevo muchos años disputándola, siempre me he quedado muy cerca, pero este año parece que estoy en racha y conseguirlo al fin deja un sabor muy, muy especial. Llegar sin presión por este gran inicio de año hace que te lo tomes todo con mayor tranquilidad. Ha sido una carrera diferente, con unas primeras etapas no tan duras, pero como cada año la victoria se ha decidido en la CRI final y ahí teníamos que dar el todo por el todo.

Ha sido una crono realmente dura: estábamos todo el rato muy apretados con Ion y con Alberto, y la verdad es que la ventaja de salir el último y conocer las referencias de los hombres que salieron antes fue importante. He sido un poco conservador en el primer tramo de llano después de la bajada de Karabieta porque los compañeros que la hicieron antes me advertían que debía guardarme un pelín para, después del repecho de Soraluze, los últimos 7 km, hacer las diferencias. He ido a tope hasta meta desde ahí y la estrategia ha sido un acierto.

Hasta yo estoy sorprendido de cómo me está yendo la temporada. Cada año siempre digo a estas alturas que ha sido mi mejor inicio, pero en este sí que no puede haber dudas: es mi mejor arranque de siempre. Con todo lo que he ganado voy a las clásicas con una tranquilidad tremenda; si gano alguna… ¡igual no hace falta que corra más en todo el año! (Ríe) Ya en serio, llego muy bien y hay que aprovechar este estado de forma para las Ardenas y luego pensaremos en descansar para preparar el Tour.

Quiero agradecer al público su apoyo, que ha sido fantástico toda la semana en una carrera peleada y espectacular. También al equipo, por estar siempre ahí apoyándome, y como siempre, a mi familia, mis niños y todo el mundo que sigue el ciclismo y se alegra de estos éxitos”.