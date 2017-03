Volta Catalunya, Et.7: Alejandro Valverde, amo y señor

Alejandro Valverde:

“La verdad es que mis sensaciones durante todo el día han sido muy buenas después de una jornada tan dura como fue la de ayer por el frío, la lluvia y el ritmo al que se corrió. Afortunadamente hoy el tiempo ha sido fantástico, la etapa era corta y el equipo ha estado genial controlando esa fuga tan grande de 22 corredores, que luego han echado abajo el resto de equipos. En el final, sabía que Martin iba a arrancar en ese punto porque ya lo había hecho otras veces. He salido a por él y, aunque me ha costado mucho cerrar el hueco, he visto que ya habíamos hecho diferencia y, aunque no nos entendimos bien del todo hemos iniciado el sprint mucho más lento que los que venían por detrás y al final he ganado por los pelos.

Sinceramente no me esperaba estos resultados. Sabía que estaba bien y sobre todo en los entrenamientos en Andorra la última semana las sensaciones que tenía eran muy buenas, pero por otro lado llevaba un mes sin competir, desde Andalucía, y por contra algunos rivales como Alberto llegaban con más ritmo de competición. Me planteaba el ir día a día sin pensar en más, pero lo cierto es que las sensaciones, por ejemplo de hoy, han sido todavía mejores que al inicio. La Volta es una carrera que me encanta y siempre que vengo aquí lo intento hacer muy bien. Mis cinco compañeros han estado genial y no quiero olvidarme de Castroviejo y Amador, que tuvieron que bajarse enfermos pero que lo hicieron muy bien mientras estuvieron. Lo demostramos desde la crono por equipos y también quizás en los triunfos de estos días tenía un poco más de ganas si cabe para poder agradecerles la contrarreloj que hicieron ese día y las diferencias que marcaron”.

Marc Soler: “No me esperaba para nada este resultado. Venía aquí con la idea de ayudar a Alejandro a intentar ganar la Volta. Yo sabía que venía en buena forma por lo que había hecho en la París-Níza, pero siempre tienes dudas de como vas a encontrarte en una carrera de este nivel. Al final he conseguido el podio y estoy contentísimo. Hoy Yates ha intentado atacar en la última subida, pero yo tenia buenas sensaciones, contaba con con los ánimos de la gente por correr en casa. e incluso he intentado remacharle en un momento de la subida. Ahora hay que mantener la tranquilidad, no me importa correr o no una ‘grande’. Estos dos años no he corrido ninguna y no pasa nada. Lo importante es que el rendimiento y los resultados están saliendo. Cuando las cosas van bien, no hay que tener prisa”.