Tirreno, Et.7: 2º trindente del Adrático para Nairo Quintana

No tuvo apuros durante los 10 km contrarreloj en San Benedetto del Tronto y Nairo Quintana (Movistar Team) selló este martes su segundo triunfo final en la Tirreno-Adriático, dos años después de alzar su primer ‘Tridente’ en 2015 con un procedimiento muy similar al de la pasada semana: dominando a sus rivales en el Terminillo y conteniendo márgenes en la lucha ante el crono.

El australiano Dennis (BMC, 2º), ganador de la etapa, y el francés Pinot (FDJ, 3º) acompañaron en el podio al boyacense y a un Movistar Team que finalizó la ‘Carrera de los Dos Mares’ como mejor escuadra tras un excelente trabajo de Castroviejo -7º en la general final-, Dowsett -10º en la CRI-, Moreno, Amador, Oliveira, Sütterlin y Bennati.

El éxito de Quintana, su 35º en la elite y el 15º que obtiene en una vuelta por etapas de categoría UCI, ensalza aún más el gran inicio de campaña de un Movistar Team que suma ya cuatro rondas en 2017 -Valencia, Andalucía, Alentejo- y que ha vuelto a demostrar en tierras italianas su solidez como bloque cuando más pesan los días de competición.

Declaraciones:

Nairo Quintana: “Muy contento por este triunfo. La Tirreno es una carrera muy bonita, de las que realmente me gustan de verdad, y volver a conquistarla es siempre un orgullo, para mí y para todo un Movistar Team que acompañó siempre y me mantuvo fuerte y en cabeza hasta este último día. Hoy sabía que tenía que hacer una crono rápida, sin confiarme, con rivales especialistas detrás, pero que contaba con unos segundos de ventaja a mi favor, y pude mantener ese margen para llevarme el triunfo. Con todos los rivales que hemos tenido y el recorrido tan duro que hemos afrontado, es una victoria realmente prestigiosa. Va por todos los que me siguen y me apoyan y por todo mi equipo por el apoyo prestado.

Participar en este tipo de carreras siempre es importante, y no solo por pelear un triunfo como este. Al final, todos sabemos que la organización es la misma que en el Giro de Italia y que, por tanto, te van a preparar finales y llegadas que son muy parecidas a las que luego te encontrarás en el Giro. Para nosotros conocer las carreteras, rodar juntos como grupo, irnos habituando a lo que nos encontraremos en mayo… es una forma más de comenzar a preparar esa primera ‘grande’ que nos marcamos como objetivo este año.

Me voy más contento de como llegaba. Ahora mismo no estoy al 100%, todavía me falta un poco de preparación para afrontar el Giro. Ahora vienen unas semanas importantes, entrenando en casa, recuperando energías y terminando de ponernos a punto. Tampoco pienso que todas estas victorias desde inicio de año signifiquen que haya llegado al máximo de mi nivel deportivo; he venido creciendo y es verdad que cada año voy ratificando que el nivel cada vez es un poco mejor, pero esperamos que todavía los mejores tiempos estén por venir”.