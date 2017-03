Tirreno, Et.4: Nairo el indiscublible rey del Terminillo

Nairo Quintana: “Ha salido todo como planeábamos y estoy muy contento. No tenía conciencia cierta de mis condiciones porque venía de pasar una gripe, un catarro en días anteriores. Me ha afectado un poco en carrera y todavía no me encuentro súper, pero el equipo ha estado realmente bien toda la semana a mi lado. Todos los compañeros hasta el inicio del grupo, llevándonos siempre compactos, y luego Andrey y Dani, atentos en la subida. La idea era que tanto ellos como Castroviejo estuvieran delante vigilando los movimientos, y Castro ha respondido muy bien cuando le tocaba.

Ya cuando llegaron los ataques de los grandes favoritos me mantuve a rueda hasta que vi el momento para empezar a atacar e irlos superando. Pienso que cada vez se va teniendo más experiencia y madurez, y eso te supone una ventaja en el día a día con el paso de los años. Hoy se ha visto en cómo he corrido.

Todavía quedan etapas bastante difíciles y peligrosas; de hecho, pienso que la de mañana es más difícil que la de hoy. Aun así, pienso que es una ventaja bastante importante para nosotros, que podemos gestionar y que nos da cierta tranquilidad para mañana y para llegar al último día con margen a la crono. Esperemos poder controlar bien, con el gran equipo que tenemos, y conservar esta distancia hasta el martes”.