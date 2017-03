Fin de semana muy activo para el Equipo Bolivia

En España el equipo amateur compitió sobre 124 kms, en Olías del Rey, Toledo, en la versión 33 del Trofeo Olías Industrial, un circuito de cuatro vueltas, ganado por Mario Carrasco (Gsport-Valencia Esport), quien hizo un registro de 3:11:22”, con una media de 38,8 kms/h, superando por escasos segundos a un grupo de 9 ciclistas que se mantuvieron en punta en la última vuelta.

“Al principio me sentí mal, se salió muy rápido y se estuvo así toda la carrera, cuando pasó una hora cogí el ritmo y empecé a encontrarme muy bien saliendo a algunas escapadas, hasta que se hizo la buena en la tercera vuelta, no tuve suerte y no pude estar ahí en ese momento y se marcharon, fui en el grupo perseguidor pero no pudimos alcanzarlos, en la tercera y cuarta vuelta se iba quedando la gente del grupo y terminamos pocos.” comenta David Calleja del Equipo Bolivia, el mejor ubicado en la posición 26 a 1:47” del ganador.

Top 5

1º Mario Carrasco (Gsport) 3:11:22

2º Pedro Merino (GD Supermercado Froiz) a 2”

3º Aser Estevez (Aluminios Cortizo) a 2”

4º Javier Cantero (Aluminios Cortizo) a 3”

5º Jonathan Villavicenc (Esteve) a 3”

Equipo Bolivia en el Trofeo Olías Industrial. Domingo, 5 de marzo de 2017