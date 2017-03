Tour Langkawi, Et.8: Travis McCabe gana la etapa final, Daniel Jaramillo 4º en General

“Greg Henderson me cuidó mucho. Me entregó a 250 metros, que me permitieron mantenerme en la línea. Fue un día fantástico “, dijo McCabe (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) sobre su victoria.

UCH Manzana Postobón Resultados Además de conseguir la victoria en la etapa, UnitedHealthcare Pro Cycling Team, obtuvo el 4º lugar en la General, con el colombiano Daniel Jaramillo. “Vimos un gran equipo esta semana. Fue tácticamente posible conseguir segundos de bonificación para Daniel Jaramillo, así que fuimos por ellos, lo que lo empujó hasta el cuarto lugar, dijo el director Hendrik Redant. La victoria en Langkawi es la tercera para el estadounidense McCabe desde que se unió al equipo esta temporada. El Manzana Postobón Team Continental Pro, finalizó en el top diez de la edición 22 del Tour de Langkawi, luego de disputarse la última etapa de la carrera, 121 kilómetros entre Setiawangsa y Putraya Loop, sede del gobierno de Malasia. Una última jornada que no fue inferior a lo visto durante toda la competencia, con un inicio rápido y con intentos de fuga casi que desde el mismo momento de bajada la bandera. Kilómetro 4 y tres hombres lo intentaron, pero el grupo reaccionó y terminó con su ilusión. Con el pelotón compacto se ascendió al primer puerto de montaña de cuarta categoría, allí cruzó Sergio Higuita, del Manzana Postobón, en segundo lugar. Sobre el kilómetro 40, se presentó un corte en el pelotón, que lo dividió en dos grandes grupos, el primero de ellos con 41 corredores, con la presencia de todo el Manzana Postobón Team, quienes estuvieron atentos a las acciones de carrera para no salir perjudicados en ese corte, este grupo logró ventajas superiores a los cinco minutos frente al segundo grupo. Estos 41 corredores tuvieron la diferencia necesaria para llegar y disputar la octava y última etapa del Tour de Langkawi, en el sprint final se impuso Travis McCabe del UnitedHealthcare y Juan Pablo Villegas arribó en la casilla 16, con el mismo tiempo del ganador, 02:39.00 Fernando Orjuela, del Manzana Postobón Team Continental Pro, fue el mejor corredor en la clasificación general final, terminó en décima casilla a 50 segundos del campeón de la carrera, Ryan Gibbons. Una buena carrera para el equipo rosa, quien fue protagonista en la fuga del día de la sexta etapa, estuvo siempre presente en los top 20 de todas las jornadas, un buen comienzo para este grupo de corredores, que afrontó su primera carrera de la temporada y que sirvió como termómetro para medir en qué condiciones estaban. Para destacar la gran labor como equipo del Manzana Postobón Team durante las ocho etapas del Tour de Langkawi, lo que le permitió terminar en la tercera posición de la clasificación general por equipos, a 25 segundos de la escuadra campeona, IsoWhey Sports Swisswellness. Este grupo, terminada la carrera, regresa a Colombia, como ya lo hizo la nómina que estuvo en Portugal. Durante tres semanas, el equipo rosa adelantará su preparación para la que será la primera carrera WorldTour del año en la que participará y donde estarán presentes los 18 equipos de la máxima categoría del ciclismo mundial, con sus respectivas figuras y será la Volta a Cataluña, que se disputará del 20 al 26 de marzo. Octava Etapa Setiawangsa – Putrajaya. 121 kilómetros 1 Travis McCabe UnitedHealthcare 02:39.00 2 Anthony Giacoppo IsoWhey Sports M.T. 3 Ricardo Stachiotti Nippo – Vini Fantini M.T. 4 Ryan Gibbons Dimension Data M.T. 5 Amin Mat Terengganu M.T. 6 Andrea Palini Androni Giocattoli M.T. 7 Marco Maronesse Bardiani M.T. 8 Enrico Barbin Bardiani M.T. 9 Filippo Pozzato Wilier Triestina M.T. 10 Mekseb Debesay Dimension Data M.T. 16 Juan Pablo Villegas Manzana Postobón Team M.T. 20 Sergio Higuita Manzana Postobón Team M.T. 25 Fernando Orjuela Manzana Postobón Team M.T. 29 Wilmar Paredes Manzana Postobón Team M.T. 35 Bernardo Suaza Manzana Postobón Team a 05 seg Clasificación General 1 Ryan Gibbons Dimension Data 29:04.57 2 Cameron Bayly IsoWhey Sports a 33 seg 3 Alberto Cecchin Wilier Triestina a 35 seg 4 Daniel Jaramillo UnitedHealthcare a 37 seg 5 Mekseb Debesay Dimension Data a 41 seg 6 Chris Harper IsoWhey Sports a 43 seg 7 Egan Bernal Androni Giocattoli M.T. 8 Ben O´Connor Dimension Data M.T. 9 Timothy Roe IsoWhey Sports M.T. 10 Fernando Orjuela Manzana Postobón Team a 50 seg 14 Bernardo Suaza Manzana Postobón Team a 1.10 21 Wilmar Paredes Manzana Postobón Team a 2.30 25 Yecid Sierra Manzana Postobón Team a 6.05