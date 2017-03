Sergio Henao aspira “a ganar País Vasco y un Monumento”

Sergio Henao (1987, Team Sky) no ve el momento de estrenar su maillot de campeón de Colombia en la París-Niza que comienza el domingo. El ciclista colombiano confía en que ese triunfo sea el punto de partida de una exitosa etapa en su carrera “sin inconvenientes que me frenen”.

En su madurez deportiva y con muchas ganas de dar todo lo que lleva dentro, sus objetivos son ambiciosos, “un top5 del ránking WorldTour y ganar algún Monumento”, y también mantiene “la ilusión de ganar” la Vuelta al País Vasco.

¿Cómo se siente uno siendo campeón nacional y portando el maillot con la bandera de su país?

Bien, te notas diferente. Estoy contento porque es una recompensa a tu trabajo, a los malos ratos que has pasado y siempre va a ser bonito ser campeón nacional y defenderlo en carrera.

Como dijo, fue una victoria sufrida por su caída… como tantas otras.

Sí, siempre sucede algo, siempre acabas sufriendo como pasó el domingo, pero eso hace también que la victoria sepa mejor, y que tenga más valor cuando ganas. Y el domingo fue así.

Y a su lado tuvo a su primo y compañero de equipo Sebastián.

A Sebastián quería tenerlo al lado porque se entrega al 100%. Somos como hermanos, compartimos tanto entrenamientos como habitación en las carreras y lo da todo por mí. Debería llevar yo la mitad de la camiseta y la otra mitad él, porque sin él habría sido imposible.

¿Puede ser este resultado, un punto de inflexión en tu carrera después de años difíciles?

Esperemos. En los últimos años ha habido diferentes razones que me han privado de competir y de ganar más, pero esperemos tener ahora sobre todo un año completo sin nungún tipo de inconvenientes que me frenen.

¿Hasta dónde puede llegar Sergio Henao con continuidad y plenitud física?

No lo sé. Ya el año pasado, antes de las clásicas, estaba en los primeros puestos de carreras WorldTour. Entonces, por qué no aspirar a estar en un top5 del ránking WorldTour y ganar algún Monumento. Por ejemplo, el año anterior, cuando se dio la medalla (en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tenía una posibilidad bonita de haber obtenido el oro. Este año, el objetivo es tratar de ganar algún monumento y alguna carrera de una semana, como un País Vasco, y aspirar a las clásicas.

¿Qué calendario tiene a partir de ahora?

Ahora París-Niza, luego País Vasco, las clásicas, como el año anterior, descansar un poco, para luego hacer Dauphiné y el Tour, como primera parte de la temporada.

¿Cuál es su ambición en la París-Niza?

Es una carrera que la hice muy bien el año pasado, y hacerla igual o mejor que el año anterior estaría muy bien –fue sexto en el triunfo de su líder Geraint Thomas-. Llego con motivación, con otro aire después de haber ganado el domingo el campeonato. Es una motivación especial, la primera carrera con la camiseta. Va a ser bonito porque es la primera vez que un corredor colombiano del WorldTour la porte, y es una motivación extra para hacerla muy bien.

Ha sido dos veces segundo y una vez tercero… En la Vuelta al País Vasco, toca ganar.

Sí, este año toca ganar. El año pasado quizá pudo ser, pero Contador se encontró muy bien en la contrarreloj. Siempre digo que es una carrera que la quiero ganar, la he preparado a conciencia, con ganas. Voy mentalizado, hemos reconocido etapas clave y la ilusión es ir a ganar.

Y luego están las clásicas de las Ardenas en las que su ambición es máxima.

También. Son carreras que me gustan y sobre todo me vienen bien, las he hecho bien cuando he estado y hay que buscar un buen resultado en esas carreras.

Este año, de nuevo, irá con Froome en el Tour tras su debut del año pasado. Eso significa que el equipo confía en su trabajo.

Creen que puedo ser un apoyo para Froome las tres semanas. El equipo estuvo contento de mi rendimiento el año pasado, y esto año tenemos la misma convicción de tratar de defender el título.

La motivación más importante ahora debe ser Manuel, su hijo.

Sí, siempre. Es mi mayor premio, mi mayor inspiración. Me ha cambiado la vida, siempre para bien, para motivarme, para sacrificarme más y luchar para poder subirlo muchas veces conmigo al podio. No sólo en Bogotá, sino que espero poder subirlo varias veces en Europa.

Prensa Giuseppe Acquadro