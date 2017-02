Tour Langkawi, Et.1: Sergio Higuita el mejor corredor rosa en la jornada inicial

Con una destacada actuación comenzó el Manzana Postobón Team Continental Pro su participación en la edición 22 del Tour del Langkawi, carrera que inició con una jornada sobre 124 kilómetros entre Kuala Berang y Kuala Terengganu.

Competencia que tuvo un comienzo rápido, desde muy temprano los participantes buscando la opción de una fuga, en los primeros 15 kilómetros hubo varios intentos, pero ninguna tuvo lugar, siempre bien contralado por el pelotón, solo hasta el kilómetro 24 se presenta la escapada, ocho hombres inicialmente, para luego ser 10, entre ellos estuvo el corredor del Manzana Postobón Team, Fernando Orjuela, grupo que logró alcanzar más de dos minutos de diferencia.

Sobre el kilómetro 60, tres de los fugados parten, dejando atrás a sus compañeros de escapada, quienes no reaccionan, siendo absorbidos por el pelotón, entre esos estuvo el corredor del equipo rosa. Los tres hombres en punta lograron sostener una diferencia de más de un minuto, sin embargo, el trabajo de varias escuadras permitió que la fuga llegara a su fin, justo a falta de 15 kilómetros para el final, con el grupo compacto todo quedó para que la primera etapa se definiera en embalaje.

Los equipos comenzaron a trabajar para ubicar a sus hombres rápidos para la disputa del sprint final, hubo varios intentos de fuga, ritmo alto que produjo una caída a seis kilómetros de la meta, por fortuna sin corredores del Manzana Postobón, lo que originó que se dividiera en tres grupos el pelotón, con este panorama se aproximaron a la línea de llegada en donde se impuso Scott Sunderland del Iso Whey Sports, el mejor corredor rosa fue Sergio Higuita quien finalizó en la casilla 12 a cuatro segundos del vencedor.

Sergio Higuita es el mejor corredor del equipo rosa en la clasificación general, se ubica en la posición 12 a catorce segundos del líder de la competencia, Scott Sunderland. Igualemente, Fernando Orjuela, compañero de Higuita, es tercero en la clasificación general de la montaña con dos puntos, a seis de Amirul Mazuki, líder de esta categoría.

“Una jornada no muy complicada, pero si queríamos saber qué sensaciones teníamos, por ser nuestra primera carrera, por estar sin montar tres días, porque las bicis no llegaron a tiempo, pero teníamos buenas sensaciones. Una etapa rápida, logramos filtrar en una fuga a Fernando Orjuela, no les dieron mucho tiempo, el grupo fue por ellos, quedando solo 3 corredores, pero siempre estuvimos bien posicionados, pese a una caída al final, que dividió el grupo, no sufrimos con esa caída pero si nos relegó a algunos corredores, pero nos parece una buena etapa de cara a lo que se viene” comentó Óscar de J. Vargas, director deportivo del Manzana Postobón Team.

Mañana se disputará la segunda etapa de la edición 22 del Tour de Langkawi, tendrá un recorrido sobre 208 kilómetros entre Jerteh y Gerik, con dos puertos de montaña, uno de primera categoría y otro más de tercera.

Prensa: Equipo Manzana Postobón