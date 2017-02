5ª ’12K Palmas’- Manzana Postobón, Medellín; febrero 12

5ª edición de la 12K Palmas Manzana Postobón, primer evento deportivo que combina las disciplinas del ciclismo y el atletismo y que este año incluye la modalidad del duatlón.

Premios por más de 35 millones de pesos, en efectivo y en especie, entregará la carrera

Las inscripciones siguen abiertas en www.mcmeventos.com, en la sede de MCM y en la Liga de Atletismo de Antioquia.

Los kits oficiales se entregarán el sábado 11 de febrero en la placa deportiva del barrio Manila, en El Poblado.

La prueba, que abre la temporada de carreras de calle y que se correrá el domingo 12 de febrero, reunirá mil 300 atletas, 550 ciclistas y 150 duatletas, entre profesionales y aficionados, quienes disfrutarán de un recorrido de doce kilómetros de puro ascenso por el escenario natural que ofrece la vía a Las Palmas, entre Medellín y Envigado, donde los hermosos paisajes serán protagonistas de primer orden en esta jornada deportiva.

El punto de partida estará en el Country Club, con salida para los atletas y duatletas a las 7:00 a.m. y el calentamiento por parte de Bodytech a partir de las 6:30 a.m. La Salida para los ciclistas, quienes deben estar con media hora de anticipación en el sitio, será a las 8:30 a.m. La meta estará ubicada en el Colegio The Columbus School, donde los participantes podrán disfrutar, además, de un festival deportivo y familiar y una muestra comercial.

La 12K Palmas, una de las primeras carreras en su modalidad de alta montaña en la ciudad, que desde hace dos años incluyó el ciclismo y este año el duatlón, tendrá siete puntos de hidratación y tres de Gatorade, así como medición electrónica a través de cronometraje de Mylaps para las en competencia. Los tiempos se publicarán en www.mcmeventos.com el mismo día de la carrera.

INSCRIPCIONES, KITS Y PREMIACIÓN

Las inscripciones siguen abiertas en las oficinas de MCM Operador de eventos ubicada en la calle 12 #43D-72 Barrio Manila, teléfono 4482283, y la Liga de Atletismo de Antioquia. Además, pueden hacerse en www.mcmeventos.com, con valor de $30.000 pesos para atletismo y $35.000 para ciclismo, tarifas que incluyen la camiseta y el chip. El kit oficial de participación se entregará el sábado 11 de febrero, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., en la Placa Polideportiva de Manila, en el barrio El Poblado, carrera 43D con calle 11. El día de la carrera no habrá entrega de kits.

El Atletismo tendrá las categorías de Mayores (18-39 años varones y 18-35 años damas), Veteranos A (40-49 años varones y 36-45 años damas), Veteranos B (50 años en adelante varones y 46 años en adelante damas) y en Ciclismo Mayores (varones 17-29 años), Sénior A (varones 30-45 años), Sénior B (varones 46 años en adelante) y Única Damas (17 años en adelante).

PATROCINAN Y ORGANIZAN

La 12k Palmas de nuevo es patrocinada en 2017 por la marca Manzana Postobón y la Maratón de las Flores Medellín, cuenta con la organización de MCM Operador de Eventos y el apoyo del Inder Medellín, The Columbus School y El Colombiano.

Prensa: 12Km Manzana Postobón