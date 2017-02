Video-fotos* “El Rayo” colombiano a punto de llegar al podio de la ‘Cadel Evans’

Jhonatan “El Rayo” Restrepo tuvo una destacada actuación. El nacido en Pácora buscó la victoria de todas las maneras: se escapó junto a otros cuatro corredores a 25km para la llegada y se metió en el sprint final masivo, en el que fue cuarto. “Me sentí muy bien a lo largo del día. Intenté buscar ganar de lejos, pero no se dio. Gracias a DIOS en el final seguí la estela de Simon Gerrans pero no fui tan fuerte como ellos para pasarlos. Quiero agradecer a todo los chicos del equipo su esfuerzo, hicieron un trabajo genial. Me voy muy feliz de Australia. Me encantó correr en este país: las carreteras y los paisajes son muy bonitos y lo más importante es que hay mucha gente apoyando este deporte”.