Video* Vuelta San Juan: Mollema y los worldtour ganadores entre colombianos y sanjuaninos

La Vuelta a San Juan, que por primera vez en sus 35 años de historia ha sido internacional, ha finalizado por todo lo alto, con la doble victoria de Max Richeze ante su afición. Dos triunfos consecutivos, un buen balance para un corredor como él, acostumbrado a dejarse la piel para sus compañeros. Ha ganado, además, tras una estrategia perfecta del Quick Step, porque cuando todos esperaban el sprint de Gaviria y Boonen, Richeze ha sorprendido desde lejos, marchándose solo y presentándose en la meta con unos metros sobre el pelotón. Por si acaso fallaba algo, Boonen ha comandado el grupo. “He salido a tapar un hueco, me he visto delante y ya no he parado”, ha explica el doble ganador argentino. “Mi equipo se va encantado de San Juan”. No es para menos.

La competencia que se cerró con una jornada disputada en un enorme ambiente de fiesta sobre la avenida circunvalación de San Juan, la considerada por sus aficionados, capital del ciclismo argentino, y sin importarles temperaturas superiores a los 40 grados que obligaron a reducir el kilometraje de la etapa. Por si fuera poco hubo emoción en la teórica jornada de trámite que ha tenido al mismísimo ‘Tiburón’ Nibali por protagonista. El vencedor de la ‘Triple Corona’ ha lanzado un ataque y, junto a los locales Dotti y Najar del equipo SEP (Sindicato Empleados Públicos SJ), ha llegado a ser líder virtual de la carrera. El calor (45º), un día más, ha obligado a la organización y al Jurado Técnico a quitar una vuelta, pero el espectáculo ha sido supremo. Gracias a Richeze (2), el colombiano Gaviria (2) y el ex campeón mundial Boonen (1), el equipo Quick Step se va de San Juan con un gran botín: cinco triunfos en siete etapas. Llegó con una única victoria, la de Jack Bauer en el Campeonato de Nueva Zelanda contrarreloj, y ahora el equipo belga se ubica segundo en el ranking provisional de triunfos al cierre de enero, tras el Orica (que ya ha sumado 9), y por delante del BMC Racing, JLT-Condor (GBR) y el JHS Aves (Venezuela), con 5.

Los cuatro equipos World Tour dejan San Juan con los deberes hechos: victorias y la mejor preparación posible (ganaron las 7 etapas_ Quick Step 5, Abu Dhabi 1 y Bahrain Merida 1, mientras que el Trek con el título general). Los argentinos, por su parte, además de festejar los dos triunfos de Richeze, tuvieron en el nuevo conjunto continental Agrupación Civil Virgen Fátima al más destacado, ubicando en el cuarto puesto final de Ricardo Escuela además de las clasificaciones de montaña con Franco López y Sprints para Nicolás Naranjo.

La 35ª Vuelta a San Juan ha sido un rotundo éxito: de participación, de organización, de público, de notoriedad… porque esta provincia argentina ya es conocida en el mundo gracias al ciclismo. San Juan ya está en el mapa mundial. Sergio Uñac, el gobernador de San Juan, prometió a los sanjuaninos una vuelta internacional y en apenas un año de mandato ha cumplido su promesa. Es sólo el comienzo.

